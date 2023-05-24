واکنش سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به توافقات تجاری «تهران جاکارتا»

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به امضای توافق تجاری میان تهران _ جاکارتا علیرغم تحریمهای یکجانبه واشنگتن واکنش نشان داد.
«متیو میلر» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در ادامه تکرار ادعاهای بیاساس خود ضد جمهوری اسلامی ایران و در واکنش به توافقات اقتصادی میان تهران – جاکارتا طی نشستی با خبرنگاران مدعی شد که نباید به ایران اجازه دستیابی به سلاح هستهای داده شود.
در نشست خبری سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در روز سهشنبه یکی از خبرنگاران خواستار اعلام موضع متیو میلر درباره امضای توافقات تجاری میان تهران و جاکارتا علیرغم تحریمها شد.
میلر در پاسخ گفت: «نظر خاصی درباره سفر آنها [به اندونزی] ندارم. فقط به طور کلی میگویم ما اجرای موشکافانه تحریمها علیه ایران را ادامه میدهیم.»
وی در پاسخ به پرسش خبرنگاران اعلام کرد که ما همچنان معتقدیم که دیپلماسی بهترین راه برای رسیدن به راهحل است.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی آمریکا اضافه کرد: «ما برای اقدام علیه ناقضان تحریمها تردید نخواهیم کرد. پیش از این بارها چنین اقداماتی در دنیا انجام دادهایم و به طور منظم با کشورها تعامل کرده و آنها را از برداشتن گامهایی در قبال ایران که ناقض تحریمها باشند برحذر میداریم.»
در همین حال، روز گذشته ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان گفت که برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در خصوص برنامه هستهای ایران با خروج آمریکا از آن آسیب جدی دیده است.
رسانههای ایران روز سهشنبه گزارش دادند در جریان سفر «سید ابراهیم رئیسی»، رئیسجمهوری ایران به اندونزی مقامهای دو کشور ۱۱ سند همکاری امضا کردند.
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