راهبرد توسعه مازندران کلان نگری است/ لزوم پرهیز از بخشی نگری

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله سلگی صبح چهارشنبه در جمع فعالان اجتماعی مازندران افزود: در سال‌های گذشته عدم درک مشترک نخبگان سیاسی استان از مؤلفه‌های پایدار رشد یافتگی، خسارت‌های فراوانی ببار آورده است.

این مسئول سیاسی با اشاره به رویکرد محوری دولت سیزدهم در استحکام بخشی بنیان‌های فرهنگی و سیاسی اظهار کرد: حفظ ثبات و آرامش سیاسی کنونی حاکم بر فضای عمومی مازندران محصول سیاست‌های منسجم دولت سیزدهم است.

وی با تاکید بر تلاش موفق دولت سیزدهم در هم افزایی با ارکان توسعه استان یادآورشد: ارکان توسعه مازندران در هم افزایی ستودنی با مدیریت ارشد اجرایی استان، پیگیری آرمان‌های پیشرفت و بالندگی دیار علویان را در دستور کار دارند.

سلگی خاطر نشان کرد: رشد یافتگی و تحقق آرمان‌های توسعه در مازندران نیازمند تعمیق انسجام و یکپارچگی مردم و مسئولان است.

معاون استاندار مازندران گفت: مازندران در دولت سیزدهم به آرامش و ثبات سیاسی رسید.

وی با تاکید بر مسئولیت پذیری مدیران در قبال مردم افزود: مدیران در دولت سیزدهم شانی جز خدمت گزاری صادقانه وبی منت ندارند و راهبردهای اجرایی مسیر پیشرفت در مازندران مبتنی بر کلان نگری و پرهیز از بخشی نگری است.

معاون استاندار مازندران با اشاره به اهمیت تمرکز زدایی در روند پیگیری منافع استانی بر لزوم واگذاری بیشتر اختیارات به مدیران میانی و تمرکز بر تقویت نظارت و سیاست گذاری عالمانه در عرصه اجرایی تاکید کرد.