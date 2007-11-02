وزارت علوم به شش مؤسسه آموزش عالی آزاد اخطار قانونی انحلال ابلاغ کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این ابلاغیه دفتر آموزشهای آزاد به ذیل ماده واحده قانون تعطیلی مؤسسات واحدهای آموزشی، تحقیقاتی و فرهنگی که بدون مجوز دایر شده و میشوند (مصوب سال1372 مجلس شورای اسلامی) استناد کرده و این مؤسسات را موظف کرد به محض ابلاغ اخطاریه انحلال به توقف فعالیتهای آموزش عالی خود اقدام کنند.
دفتر آموزشهای آزاد وزارت علوم خاطر نشان کرد در صورت عدم اقدام این مؤسسات در توقف فعالیتهایشان، مسئولیت عواقب قانونی این امر به عهده خود آنها خواهد بود.
اسامی آدرس این مؤسسات به شرح زیر است:
1- مؤسسه آموزشی پیامگستر - میدان انقلاب، ابتدای کارگر شمالی، ابتدای خیابان ادوارد براون ، پلاک 39، طبقه دوم.
2- مؤسسه آموزشی ایرانا - میدان انقلاب، خیابان کارگر شمالی، خیابان فرصت، پلاک 14، واحد 1
3- مؤسسه آموزشی ایراندخت - میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز جنوبی، انتهای کوچه سرو، پلاک 34
4- مؤسسه آموزشی دانشپذیر - پلگیشا، ابتدایسمتراست، خیابان گیشا، پلاک 5 ، واحد1
5- کانون گسترش علوم (آموزشگاه همشهری) - شعبه اول: فلکه دوم صادقیه، ابتدای بلوار فردو، نبش خیابان ولیعصر عج، پلاک 53 و شعبه دوم: سهروردی شمالی، بعد از خیابان مطهری، پلاک 235
6- مؤسسه آموزشی فراگیرماد - میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، پلاک 3، طبقه اول، واحد 4.
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