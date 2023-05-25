به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ احمدرضا پور دستان، ظهر پنجشنبه در حاشیه صبحگاه مشترک نیروهای نظامی و انتظامی استان مرکزی به مناسبت سوم خرداد، سالروز آزادسازی خرمشهر، در جمع خبرنگاران در اراک، اظهار داشت: اتحاد و همدلی رمز موفقیت ایران در مقابل توطئههای دشمنان است و این مهم باید روز به روز تقویت شود.
رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران افزود: ملت بزرگ ایران مؤلفههای قدرت فراوانی دارد، خود را بازیابی کرده و اعتماد به نفس ملی را پیدا کرده است به همین خاطر در طوفانهای حوادثی که دشمنان ایجاد میکنند، با قوت و استحکام جلو میرود و تا پیروزی نهایی این مسیر را طی میکند.
پور دستان با بیان اینکه امنیت زمینهساز و بستر تمام فعالیتهای اجتماعی است، گفت: در شرایط فعلی که تهدیدات خارج از مرز را نداریم، نقش نیروی انتظامی و فراجا پررنگ است.
وی افزود: با توجه به راهبردی که دشمنان در دستور کار دارند و به دنبال جنگ ترکیبی هستند، نیروهای انتظامی با دقت، هوشمندی و هوشیاری، تهدیدات را رصد می کنند و متناسب با تهدیدات، ظرفیتهای دفاعی و مقابلهای لازم را در خود ایجاد کرده و موفقتهای پی در پی فراجا به دلیل برنامهریزی مستمر و مدام است.
رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران با تبریک سوم خرداد و سالروز پیروزی عملیات شکوهمند بیت المقدس و آزادسازی خرمشهر گفت: در سایه وحدت، همدلی و تبعیت از فرامین و تدابیر رهبری، این حماسه بزرگ خلق شد و به طور قطع با همین مولفهها، خرمشهرهای دیگری در عرصههای مختلف فتح میشود.
پور دستان خاطر نشان کرد: تعداد زیاد شهدای فراجا در کشور نشان میدهد که تهدیدات دشمنان چقدر وسیع و گسترده است و نیروی انتظامی خود را مقابل تهدیدات قرار داده و با شایستگی از نظام جمهوری اسلامی ایران دفاع میکند و امنیت را برای مردم فراهم کرده است.
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