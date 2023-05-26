درخواست استقلال رد شد/ برگزاری قطعی دربی ۱۰۱ با داور ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، خداداد افشاریان در خصوص داور بازی پرسپولیس و استقلال در فینال جام حذفی گفت: لیگ ما بسیار فرسایشی بوده است. هم در لیگ برتر هم لیگ دسته اول و دسته دوم. مسابقات با همه رفتارهای متعارف و نامتعارف و با اشتباهات و قضاوتهای خوب به این مرحله رسید.
وی افزود: آنچه که در ذهن من، رئیس و تمام ارکان فدراسیون وجود دارد همین است. مدینه فاضله ما در این بازی این است که حق به حقدار برسد. کسی که جام میگیرد یا حذف میشود باید با بازی خودش باشد. پشت این مسئله نیتی نیست.
رئیس کمیته داوران تاکید کرد: بهترین تصمیم این است که یک داور خارجی برای فینال حذفی بیاورم و خودم را پشت او قائم کنم. کوتاهترین راه و شاید بهترین راه برای فدراسیون همین باشد. ولی فینال ایرانی با داور ایرانی برگزار میشود. این بازی با قضاوت داور ایرانی قضاوت میشود. با نتایج اخیر استقلال و پرسپولیس و به خاطر دربی قبل، این بازی بسیار حساس شده است.
افشاریان یادآور شد: این بازی بسیار، بسیار حساس است. سعی میکنیم یک کوبل قوی داوری بگذاریم و ریسک نکنیم. حتی اگر بشود دو کمک داور پشت دروازه میگذاریم و سعی میکنیم حق به حقدار برسد و کسی از بابت داوری نگرانی نداشته باشد.
به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای استقلال و پرسپولیس روز ۱۰ خرداد برگزار کننده فینال جام حذفی هستند که دربی ۱۰۱ محسوب میشود.
پیش از این بعضی از اعضای باشگاه استقلال درخواست کرده بودند فدراسیون فوتبال برای فینال حذفی و احتمال بازی با پرسپولیس از داور خارجی استفاده بشود.
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