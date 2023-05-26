آغاز مطالعات برای کشف ذخایر جدید نفت و گاز در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، محسن خجسته پیش از ظهر امروز جمعه در جمع خبرنگاران در مسجدسلیمان اظهار کرد: صنعت نفت و گاز کشور در مسجدسلیمان پایه‌ریزی شده و به همین دلیل خواستگاه نفت کشور این شهر است.

وی با بیان اینکه مردم جهان «مسجدسلیمان» را با کشف نفت می‌شناسند، افزود: مهمترین دارایی کشور ما در دوران معاصر مربوط به اکتشافات در حوزه نفت و گاز است.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: بیش از ۷۰ درصد از اکتشافات گاز و بیش از ۵۰ درصد از اکتشافات نفت پس از انقلاب اسلامی انجام شده است.

خجسته مهر عنوان کرد: در حال حاضر به دلیل اهمیت نفت و گاز یک مطالعه بسیار دقیق، کار تحقیقاتی، مطالعاتی، زمین شناسی و… در کشور با همراهی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، پژوهشگاه صنعت نفت و همچنین مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران در مساحتی به میزان حدود ۱۴۰ هزار کیلومتر مربع آغاز شده است.

وی ادامه داد: حدود سه هزار و ۵۰۰ حلقه چاه در این مناطق وجود دارد که امیدوار هستیم با پایان یافتن این مطالعات بتوانیم اعلام که کنیم که به ذخایر قابل توجه جدید دست پیدا کرده‌ایم.

معاون وزیر نفت با بیان اینکه باید برای این دارایی‌های زیر زمینی که با اکتشافات احصا می‌شوند، برنامه‌ریزی لازم را داشته باشیم، عنوان کرد: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که این مطالعات می‌تواند برای کشور ما امیدوار کننده باشد.

وی افزود: باید از درآمدهای نفتی سهم قابل ملاحظه‌ای را در مقایسه با گذشته برای استان‌های نفت خیز و گاز خیز کشور اختصاص دهیم زیرا اعتقاد داریم توسعه مناطق نفت خیز از جمله خوزستان باید یک توسعه متوازن باشد.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای انجام مسئولیت‌های اجتماعی به شهرستان مسجدسلیمان اختصاص داده شده است، گفت: تاکنون ۲۰۰ میلیارد تومان از این اعتبار هزینه شده و حدود ۸۰ پروژه در این زمینه تعریف شده است.