دولت برای مهار تورم جدیت و برنامه داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدرضا ناصری در خطبه‌های امروز نمازجمعه یزد با اشاره به فتح خرمشهر اظهار داشت: فتح خرمشهر یک اعجاز الهی و یک حرکت نظامی پیچیده پردردسر همراه با کار حساب شده و برنامه‌ریزی شده است که در طول تاریخ کمتر سابقه داشته است.

وی عنوان کرد: کارشناسان نظامی سراسر دنیا اگر وضعیت خرمشهر را پس از اشغال می‌دیدند، به طور قطع اذعان می‌کردند که با این دژها و موانع مستحکم، پس گرفتن خرمشهر محال بود اما به لطف خدا، رزمندگان ما با یک برنامه حساب شده چهار مرحله‌ای، این افتخار بزرگ را رقم زدند.

لزوم مطالعه تاریخ انقلاب و جنگ تحمیلی توسط نسل امروز

ناصری با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای این عملیات بزرگ بیان کرد: امیدواریم مردم با مطالعه تاریخ جنگ تحمیلی و انقلاب اسلامی، به این باور برسند که دست یاری خدا از ابتدا همراه ما بوده است.

امام جمعه یزد تاکید کرد: مردم همواره امید داشته باشند که با یاری خدا و رهنمودهای رهبری، قله‌های پیشرفت را در دنیا فتح خواهیم کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دیدارهای رهبر معظم انقلاب با نمایندگان مجلس اظهار داشت: رهبری فرمودند که در سیاست‌های خود عزت و مصلحت را مدنظر قرار دهید تا هرگز احساس ضعف نکنید و دیپلماسی شما با قدرت باشد.

ناصری یادآور شد: حضور اثرگذار و اثربخش در پدیده‌ها و جریان‌های مختلف سیاسی از تاکیدات رهبر معظم انقلاب به سفرا بوده زیرا این افراد باید بتوانند جریان‌های مختلف سیاسی را بشناسند و به سیاست و مسائل انقلاب آگاه باشد و قدرت تشخیص در لایه‌های پنهان تصمیمات را داشته باشند.

کم کاری در معرفی فرهنگ و انقلاب ایران اسلامی در جوامع بین المللی

خطیب جمعه یزد تاکید کرد: ما نسبت به معرفی انقلاب و فرهنگ الهی خود و خلوص مردم و انقلاب اسلامی در جوامع بین المللی کم کار شده و توصیه می‌کنیم سفرا این مهم را مدنظر قرار دهند و فرهنگ خوب ایران اسلامی و حرکت انقلاب را به دنبال معرفی کنید و شک نکنید که مورد استقبال مردم دنیا قرار می‌گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بحث تورم، عنوان کرد: دولت باید در این زمینه جدیت بیشتری داشته باشد و از افراد زبده و کارشناس استفاده کند و مسئله تورم را هرچه سریعتر حل کند.

ناصری در مورد بحث خودکفایی نیز اظهار داشت: خودکفایی در خوراک دام یکی از مهمترین مواردی است که تحقق آن می‌تواند بخش مهمی از تورم و گرانی در حوزه گوشت و مرغ و لبنیات را کنترل کند.

نماینده ولی فقیه در استان یزد تاکید کرد: دولت نباید اجازه دهد برخی افراد خودسرانه حرکت کنند و با سودهای نامتعارف و انحصارطلبی، به تورم و گرانی دامن بزنند.

اجرای طرح آبرسانی به یزد نباید طولانی شود

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بحث آب و تقدیر از زحمات رئیس جمهور، استاندار و سایر مسئولان بیان کرد: به نظر می‌رسد اکنون تحرکی در این زمینه نیست و مسئولان باید توجه داشته باشند که به دلیل شرایط ویژه یزد، اجرای طرح آبرسانی نباید طولانی شود.

ناصری ادامه داد: برخی استان‌ها خیلی سریع در حال پیشرفت هستند و لازم است در استان یزد نیز پیگیری‌ها متوقف نشود و طرح بزرگی که در سفر رئیس جمهور مصوب شد، سریعتر اجرایی شود.

امام جمعه یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت عفاف و حجاب بیان کرد: برای اینکه جامعه ما جامعه‌ای با عفت باشد و جوانان ما به پوشش و حجاب باور قلبی پیدا کنند، نیاز به حرکتی بزرگ و برنامه‌ریزی دارد.

وی افزود: اگر به آیه ۳۰ سوره نور دقت کنید، می‌بینید که خداوند در مورد عفاف دستورالعمل دارد و اگر به آیات الهی توجه کنیم، می‌توانیم از بی‌حجابی و بی‌عفافی پیشگیری کنیم.