۲.۵ میلیارد بشکه نفت به ذخایر کشور افزوده شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن خجسته مهر بعد از ظهر امروز جمعه در آئین بزرگداشت یک‌صد و پانزدهمین سالروز فوران نخستین چاه نفت ایران و غرب آسیا در مسجدسلیمان اظهار کرد: اکتشاف نفت منشأ تحولات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی در همه دنیا بوده و اکتشاف نفت در ایران نیز آغازگر تحولات اقتصادی و سیاسی و بعضاً نظامی در ایران بود.

وی افزود: ما در خط مقدم جبهه و جهاد اقتصادی هستیم تا از این منبع سرشار صیانت و این دارایی زیر زمینی را با ایجاد ارزش افزوده به ثروت برای کشور تبدیل کنیم.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران عنوان کرد: غفلت از دارا بودن و احصا منابع، خلاف صیانت از مخازن است و در این زمینه به دنبال آن هستیم تا اکتشاف را در کشور حداکثری کنیم.

وی با اشاره به اینکه در شرکت ملی نفت ایران نگاه به اکتشاف یک برنامه یکصد ساله است، افزود: با توجه به ذخایر فعلی و تولیدی که داریم، قادر هستیم با اطمینان تا یکصد سال آینده نفت و گاز تولید کنیم.

معاون وزیر نفت با اشاره به اینکه یکی از دلایل تحریم‌ها به دلیل وجود این ثروت بزرگ در کشور است، گفت: وقتی دشمن می‌بیند که به دنبال خام فروشی نیستیم و می‌خواهیم در زنجیره ارزش حضور داشته باشیم، ما را تحریم می‌کند.

وی عنوان کرد: در حال حاضر بیش از ۶ هزار حلقه چاه حفاری کرده‌ایم و حدود ۷۳ درصد از توسعه در بخش گاز مربوط به پس از انقلاب بوده است. همچنین در توسعه میادین نفتی ۵۳ درصد توسعه انجام شده پس از انقلاب انجام شده است.

معاون وزیر نفت گفت: از انقلاب اسلامی تاکنون بیش از یک هزار میلیارد دلار نفت صادر کرده‌ایم. در این زمینه بیش از ۸۰ درصد از تولید نفت کشور مربوط به دوران پس از انقلاب است.

خجسته مهر با اشاره به اینکه بخشی از زنجیره ارزش نفت باید در مسجدسلیمان ایجاد شود، گفت: فاز دوم توسعه میدان مسجدسلیمان جدی است به مطالعات نیاز دارد. در این زمینه تفاهم نامه‌ای امضا شده تا مطالعات آن انجام شود.

وی تصریح کرد: در بحث اکتشافات از زمان شروع به کار دولت سیزدهم تاکنون ۲.۵ میلیارد بشکه به ذخایر کشور افزوده شده است. حدود ۱۶ بلوک جدید اکتشافاتی در قالب قراردادهای توأمان اکتشاف و توسعه است با ارزش حدود ۱.۱ میلیارد دلار در دستور کار قرار دارد.