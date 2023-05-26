به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن دهقان، جمعه شب در مراسم یادواره شهدای روستای ندن سفلی بهاباد با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم و امنیت و شهدای فتح خرمشهر اظهار داشت: دفاع مقدس گنجینه ارزشمند ملت بزرگوار ایران است و در سایه وحدت و ایستادگی مردم و ارادتمندان به انقلاب تجربه‌های ارزشمندی در زمینه شناخت توطئه گری‌ها و دسیسه‌های بیگانگان به دست آمد.

وی با بیان اینکه درس بزرگ دفاع مقدس، تفکر و فرهنگ غنی مقاومت است که باید نسل به نسل و سینه به سینه منتقل شود، افزود: جنگ هشت ساله، جنگ تفکر جهانی علیه یک حرکت توحیدی بود و قدرت‌های جهان تلاش می‌کردند در این جنگ اجازه ندهند مردم حکومت توحیدی و الهی داشته باشند.

مسئول دفتر نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه عالی دفاع ملی با بیان اینکه در هشت ساله دفاع مقدس شرق و غرب در کنار هم قرار گرفتند تا یک جریان الهی و توحیدی در دنیا شکل نگیرد، گفت: برای تشکیل حکومت دینی و الهی، نیازمند این باور بودیم که از جنگ، زمین گیر شدن و کشته شدن در راه خدا هراسی نداشته باشیم که در میان رزمندگان ما این باور وجود داشت.

دهقان با بیان اینکه دشمن با راه‌اندازی یک جنگ ترکیبی از تهدید اقتصادی و نظامی و امنیتی به جنگ رسانه‌ای رو آورده است و به دنبال ایجاد شکاف عمیق و فاصله انداختن بین ارزش‌ها و آرمان‌های مردم با نظام جمهوری اسلامی است، افزود: دشمن در مقاطع مختلف به‌دنبال تحریف فرهنگ ایثار و شهادت است غافل از اینکه این فرهنگ با جان و دل مردم عجین شده است.

فرماندار بهاباد نیز در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس اظهار داشت: شهدا به خاطر ایثار، از خودگذشتگی، عشق و ایمان راستین به اسلام، قرآن، انقلاب و ولایت فقیه همواره در اذهان و خاطره ها زنده خواهند ماند و همه ما به وجود چنین ستارگان درخشانی در آسمان ایران اسلامی به خود می بالیم.

علیرضا تیموری با بیان اینکه در عملیات فتح خرمشهر شهرستان بهاباد پنج شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرد، افزود: امنیت، اقتدار، آرامش و آسایش امروز جامعه نتیجه رشادت‌های شهیدان است و پاسداری از نظام مقدس جمهوری اسلامی به عنوان یکی از دستاوردهای انقلاب و ایثارگری‌های شهدا وظیفه‌ای همگانی است.

اجرای سرود و مداحی توسط مداح اهل بیت (ع)، حسین کریمی از دیگر برنامه های این یادواره بود.

در این مراسم از خانواده شهدای روستای ندن سفلی تقدیر شد. این روستا پنج شهید در دوران دفاع مقدس تقدیم انقلاب اسلامی کرد.