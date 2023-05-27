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۶ خرداد ۱۴۰۲، ۱۹:۰۰

روایت سخنگوی وزارت کشور طالبان از تنش مرزی با ایران

روایت سخنگوی وزارت کشور طالبان از تنش مرزی با ایران

سخنگوی وزارت کشور طالبان امروز در ارتباط با تنش مرزی نیروهای این گروه با ایران مدعی شد: در ولایت نیمروز نیروهای مرزبانی ایرانی به طرف افغانستان شلیک کردند که با واکنش متقابل مواجه شدند!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آوا، «عبدالنافع تکور» سخنگوی وزارت کشور طالبان امروز در پیامی توییتری روایت خود از درگیری مرزی نیروهای این گروه با مرزبانان ایرانی را تشریح کرد.

به گزارش آوا، سخنگوی وزارت کشور طالبان در این خصوص ادعا کرد: امروز در مربوطات ولایت نیمروز نیروهای سرحدی (مرزبانی) ایرانی به طرف افغانستان شلیک کردند که با واکنش متقابل مواجه شدند!

به گفته «عبدالنافع تکور»، در جریان تنش‌ها مرزی امروز از هر دو طرف یک فرد کشته و تعدادی نیز زخمی شدند.

سخنگوی وزارت کشور دولت موقت طالبان در افغانستان در این باره افزود که موضوع به اطلاع مقامات هر دو طرف رسیده و اکنون وضعیت تحت کنترل است.

وی در ادامه تأکید کرد که طالبان خواهان نبرد با همسایه خود نیست.

معاونت اجتماعی فرماندهی مرزبانی سیستان و بلوچستان امروز اعلام کرد که طی درگیری پیش از ظهر امروز نیروهای طالبان و مرزبانان ایرانی در منطقه «ماککی» در مرز مشترک ایران و افغانستان یکی از مرزبانان ایران به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

ایوب کرد، مدیرکل حمل و نقل و راهداری سیستان و بلوچستان از تعطیلی مرز میلک تا اطلاع ثانوی خبر داد و گفت: به دلیل درگیری‌های امروز در مرز ایران و افغانستان، هرگونه مبادلات اقتصادی در مرز «میلک» با کشور افغانستان تا اطلاع ثانوی انجام نخواهد شد.

شایان ذکر است این درگیری ظهر امروز شنبه، در مرز مشترک سیستان و بلوچستان ایران و ولایت نیمروز افغانستان و در مناطقی مانند اطراف روستاهای «ساسولی، حاتم و ماککی» رخ داد.

در این درگیری از سلاح‌های سبک و نیمه سبک و توپخانه استفاده شد.

کد مطلب 5795759

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    نظرات

    • مهدی شاکری SI ۲۰:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۶
      18 1
      پاسخ
      با سلام وخسته نباشید به شما .به نظر من دیگه طالبان دارند از اخلاق همسایگی ایران سو استفاده می کند تا کی ما باید خبر شهادت مرز بانان بشنویم و دولت ونیرو های نظامی فقط صبحت از دیپلمات کند حالا می خواد این ها طالبان باشند ویا مورد حمایت طالبان باید دولت و نیرو های نظامی جواب گو باشند تا کی
    • عالی IR ۲۱:۳۵ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۶
      3 4
      پاسخ
      شروع جنگ خوش به حال خوش نشینان
    • لیلا IR ۲۲:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۶
      12 1
      پاسخ
      تا کی باید کوتاه بیایم
    • GB ۲۲:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۶
      5 0
      پاسخ
      لااثل سلاح هاتون را ازمایش کنید چی بهتر از این یک مانور واقعی ،جنگ بود که ما را قوی کرد .
    • احمد CA ۲۳:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۶
      1 0
      پاسخ
      مباشات نباید کرد. این کشور قبلا مال ما بوده. الان هم باید بهش حمله کنیم و به خاک خودمون اضافه کنیم.
    • آرش IR ۰۲:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۷
      3 1
      پاسخ
      اجازه ورود اینهمه مهاجرافغان یا هر مهاجری کار عاقلانه ای نبوده ونیست. چ تدبیری قبول میکنه این حجم بیگانه وارد کشوری بشه؟! حداقل غیر قانونی ها رو اخراج کنید واگه طالبان باز هم گردن کلفتی کردند،خود مهاجر ها روباهشون طرف کنیم
    • ناشناس AE ۰۶:۰۳ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۷
      3 0
      پاسخ
      نتیجه اقدام شتاب زده و نسنجیده در تحویل سفارت افغانستان به نمایندگان طالبان را آلان داریم درو می کنیم.
    • اعتراض IR ۰۶:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۷
      6 0
      پاسخ
      آقایان دولت! شما که حاکمیت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسید، چرا سفارت افغانستان را به این گروه تحویل داده‌اید؟
    • بابائی IR ۰۶:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۷
      0 0
      پاسخ
      افغانستان یک کشور تروریستی است و از سال 2001 تاکنون برای همه مردم منطقه و جهان ثابت شده است ایران هم نباید از افغانستان دفاع، کمک و حمایت کند.
    • بابائی IR ۰۶:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۷
      0 0
      پاسخ
      زرداری: طالبان به تعهدات خود درباره مبارزه با تروریسم عمل کند/ و این در حالی است که طالبان خودش تروریسم بین المللی است طالبان یک سازمان تروریستی است.
    • بابائی IR ۰۶:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۷
      5 1
      پاسخ
      آمریکا می‌کوشد مانع همکاری سایر کشورها با ایران شود/ انگلیس می‌کوشد مانع همکاری سایر کشورها با ایران شود. اگر سازمان های بین المللی قدرت و توانایی جلوگیری از جنایت آفرینی های آمریکا و انگلیس و فرانسه و آلمان و امارات و ترکیه و اسرائیل و عربستان ومزدورانشان را ندارند بهتر است برای همیشه تعطیل بشوند
    • GB ۱۰:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۷
      0 0
      پاسخ
      این یک پروژه کلان از جانب امریکاست که در حال چیده شدن هست ،امروز ایران ،بعد تاجیکها،پاکستان حتی چین هم باید منتظر باشند،از نادانی مرزبانانشان نیست ،چرا همین اشتباهات را با چینیها ندارند.باید کشورهای اطراف افغانستان با هم این مشکل را حل کنند،پروژه جدا سازی سیستان هم در نظر دارند هندیها هم ممکنه!!!!
    • mmmm IR ۱۱:۴۱ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
      0 0
      پاسخ
      سلام خودمان ابتدای طی 3 سال گذشته هر نوع اتباع و افرادی را وارد کشور خودمان کردیم و بدون نظارات و مدیریت که چرا میایند ؟ که فکر و تفکر قلبی و عملی انها نسبت به مردم ایران و کشور ایرانی چیست ؟و در ایران چه کار میکنند و قبلا شغلشان چه بوده است؟ منابع درامدی چیست و از کجا تامین میشود ؟ خانه چگونه است

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