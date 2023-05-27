روایت سخنگوی وزارت کشور طالبان از تنش مرزی با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آوا، «عبدالنافع تکور» سخنگوی وزارت کشور طالبان امروز در پیامی توییتری روایت خود از درگیری مرزی نیروهای این گروه با مرزبانان ایرانی را تشریح کرد.

به گزارش آوا، سخنگوی وزارت کشور طالبان در این خصوص ادعا کرد: امروز در مربوطات ولایت نیمروز نیروهای سرحدی (مرزبانی) ایرانی به طرف افغانستان شلیک کردند که با واکنش متقابل مواجه شدند!

به گفته «عبدالنافع تکور»، در جریان تنش‌ها مرزی امروز از هر دو طرف یک فرد کشته و تعدادی نیز زخمی شدند.

سخنگوی وزارت کشور دولت موقت طالبان در افغانستان در این باره افزود که موضوع به اطلاع مقامات هر دو طرف رسیده و اکنون وضعیت تحت کنترل است.

وی در ادامه تأکید کرد که طالبان خواهان نبرد با همسایه خود نیست.

معاونت اجتماعی فرماندهی مرزبانی سیستان و بلوچستان امروز اعلام کرد که طی درگیری پیش از ظهر امروز نیروهای طالبان و مرزبانان ایرانی در منطقه «ماککی» در مرز مشترک ایران و افغانستان یکی از مرزبانان ایران به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

ایوب کرد، مدیرکل حمل و نقل و راهداری سیستان و بلوچستان از تعطیلی مرز میلک تا اطلاع ثانوی خبر داد و گفت: به دلیل درگیری‌های امروز در مرز ایران و افغانستان، هرگونه مبادلات اقتصادی در مرز «میلک» با کشور افغانستان تا اطلاع ثانوی انجام نخواهد شد.

شایان ذکر است این درگیری ظهر امروز شنبه، در مرز مشترک سیستان و بلوچستان ایران و ولایت نیمروز افغانستان و در مناطقی مانند اطراف روستاهای «ساسولی، حاتم و ماککی» رخ داد.

در این درگیری از سلاح‌های سبک و نیمه سبک و توپخانه استفاده شد.