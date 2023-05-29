نشاء ۸۹ درصد از اراضی شالیزاری رشت

به گزارش خبرنگار مهر، کیا عاشوری امروز دوشنبه در بازدید از سردهنه ها و ایستگاه‌های پمپاژ اراضی کشاورزی بخش لشت نشا اظهار کرد: حفظ و نگهداری از ایستگاه پمپاژ مورد تاکید است.

وی با صدور اجرای دیواره گذاری ایستگاه پمپاژ میان گفشه افزود: اجرای سریع پروژه دیواره گذاری ایستگاه پمپاژ روستای میان گفشه با اعتباری بالغ بر ۵ میلیارد ریال در دستور کار قرار دارد.

عاشوری با بیان اینکه اقدامات قابل قبولی در حوزه لایروبی انهار در شهرستان صورت گرفته است، افزود: این اقدامات سبب تأمین آب در حوزه کشاورزی شده و شاهد شرایط مطلوبی در این زمینه هستیم.

وی از انجام نشاکاری ۸۹ درصد از اراضی شالیزاری خبر داد و اضافه کرد: انجام ۹۷ درصد شخم اولیه، ۹۴ درصد شخم دوم، ۳ درصد وجین و ۱۰۰ درصد خزانه گیری توسط کشاورزان این شهرستان صورت گرفته است.

سرپرست فرمانداری رشت تصریح کرد: با توجه به اینکه بخش لشت نشا آخرین آبریز سد سپیدرود است، عملاً هر ساله روستاهای خشک اسطلخ، شهمیر سرا و نوده دچبا با مشکل تأمین آب کشاورزی مواجه بوده که بایستی تمامی مدیران بابت رفع دغدغه کشاورزان پای کار باشند تا دغدغه این شالیکاران برطرف شود.

وی در بازدید از سد لاستیکی فخر آباد گفت: این پروژه با ۴۵۰ هزار متر مکعب حجم مخزن ذخیره آب و ۲ میلیون متر مکعب حجم آب سالیانه و بهبود سطح زیر کشت ۱۰۰۰ هکتار از اراضی این بخش در حال آب گیری است که می‌تواند وضعیت تأمین آب کشاورزی این بخش بهبود بخشد.

عاشوری در بازدید از ۵ پروژه عمران شهری لشت نشا گفت: اقدامات خوبی در حوزه عمران شهری در این بخش حال انجام است که نیازمند هم افزایی دستگاه‌های خدمات رسان جهت خدمت به مردم و ایجاد نشاط و پویایی در سطح شهر می‌باشد.

وی ادامه داد: پنج پروژه شهری با اعتباری بالغ بر ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در حوزه راه، اصلاح نقاط حادثه خیز، پل سازی، هدایت آب‌های سطحی و آسفالت معابر در شهر لشت نشا در حال انجام است.

گفتنی است؛ دیدار چهره به چهره سرپرست فرمانداری رشت با بازاریان شهر لشت نشا از دیگر برنامه‌های این بازدید بود.