به گزارش خبرنگار مهر، رئیس کمیته امداد شهرستان دهلران صبح سه شنبه در این مراسم با قدردانی از مشارکت خیرین، مردم و آموزش‌وپرورش اظهار کرد: جشن عاطفه‌ها فرصتی برای تقویت فرهنگ همدلی و حمایت از دانش‌آموزان نیازمند است و کمیته امداد با همکاری خیرین و آموزش‌وپرورش، شناسایی نیازها و هدایت کمک‌های مردمی را با هدف تأمین بخشی از نیازهای آموزشی این دانش‌آموزان دنبال می‌کند.

علی حسینی‌فر افزود: گاهی یک کیف، دفتر یا بسته لوازم‌التحریر برای یک دانش‌آموز نیازمند، فراتر از یک وسیله آموزشی و مایه دلگرمی و امید است؛ ازاین‌رو مشارکت‌های هرچند کوچک مردم، در مجموع می‌تواند آثار ارزشمندی به همراه داشته باشد.

رئیس کمیته امداد دهلران بر حفظ کرامت دانش‌آموزان نیازمند تأکید کرد و گفت: حمایت از دانش‌آموزان باید به گونه‌ای باشد که شأن و عزت آنان حفظ شود و هیچ دانش‌آموزی به دلیل شرایط اقتصادی خانواده خود احساس کمبود یا خجالت نکند.

حسینی‌فر همچنین از تهیه حدود یک‌هزار و ۲۰۰ بسته لوازم‌التحریر برای دانش‌آموزان نیازمند در سال جاری با مشارکت خیرین و مراکز نیکوکاری خبر داد و افزود: روند توزیع این بسته‌ها میان دانش‌آموزان نیازمند و خانواده‌های تحت حمایت در حال انجام است.

در جریان این مراسم، دانش‌آموزان با اهدای کمک‌های خود در جشن عاطفه‌ها مشارکت کردند و جلوه‌ای از همدلی و نوع‌دوستی را به نمایش گذاشتند.

اجرای سرود توسط دانش‌آموزان نیز از دیگر برنامه‌های این مراسم بود.

این مراسم با حضور معاون فرماندار ، جانشین فرمانده سپاه شهرستان، فرمانده انتظامی دهلران، حجت‌الاسلام خزائی، امام جمعه شهرستان، حسینی‌فر، رئیس کمیته امداد دهلران و جمعی از مدیران و معاونان آموزش‌وپرورش برگزار شد.