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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۸

زنگ جشن عاطفه‌ها در مدرسه معرفت دخترانه دهلران نواخته شد

زنگ جشن عاطفه‌ها در مدرسه معرفت دخترانه دهلران نواخته شد

ایلام - زنگ جشن عاطفه‌ها با هدف ترویج فرهنگ نوع‌دوستی و حمایت از دانش‌آموزان نیازمند، در مدرسه دخترانه معرفت شهرستان دهلران نواخته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس کمیته امداد شهرستان دهلران صبح سه شنبه در این مراسم با قدردانی از مشارکت خیرین، مردم و آموزش‌وپرورش اظهار کرد: جشن عاطفه‌ها فرصتی برای تقویت فرهنگ همدلی و حمایت از دانش‌آموزان نیازمند است و کمیته امداد با همکاری خیرین و آموزش‌وپرورش، شناسایی نیازها و هدایت کمک‌های مردمی را با هدف تأمین بخشی از نیازهای آموزشی این دانش‌آموزان دنبال می‌کند.

علی حسینی‌فر افزود: گاهی یک کیف، دفتر یا بسته لوازم‌التحریر برای یک دانش‌آموز نیازمند، فراتر از یک وسیله آموزشی و مایه دلگرمی و امید است؛ ازاین‌رو مشارکت‌های هرچند کوچک مردم، در مجموع می‌تواند آثار ارزشمندی به همراه داشته باشد.

رئیس کمیته امداد دهلران بر حفظ کرامت دانش‌آموزان نیازمند تأکید کرد و گفت: حمایت از دانش‌آموزان باید به گونه‌ای باشد که شأن و عزت آنان حفظ شود و هیچ دانش‌آموزی به دلیل شرایط اقتصادی خانواده خود احساس کمبود یا خجالت نکند.

حسینی‌فر همچنین از تهیه حدود یک‌هزار و ۲۰۰ بسته لوازم‌التحریر برای دانش‌آموزان نیازمند در سال جاری با مشارکت خیرین و مراکز نیکوکاری خبر داد و افزود: روند توزیع این بسته‌ها میان دانش‌آموزان نیازمند و خانواده‌های تحت حمایت در حال انجام است.

در جریان این مراسم، دانش‌آموزان با اهدای کمک‌های خود در جشن عاطفه‌ها مشارکت کردند و جلوه‌ای از همدلی و نوع‌دوستی را به نمایش گذاشتند.

اجرای سرود توسط دانش‌آموزان نیز از دیگر برنامه‌های این مراسم بود.

این مراسم با حضور معاون فرماندار ، جانشین فرمانده سپاه شهرستان، فرمانده انتظامی دهلران، حجت‌الاسلام خزائی، امام جمعه شهرستان، حسینی‌فر، رئیس کمیته امداد دهلران و جمعی از مدیران و معاونان آموزش‌وپرورش برگزار شد.

کد مطلب 6969736

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