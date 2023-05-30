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۹ خرداد ۱۴۰۲، ۱۹:۰۹

دعوت قطر برای گفتگوهای ایرانی عربی

دعوت قطر برای گفتگوهای ایرانی عربی

وزارت خارجه قطر، کشورهای حاشیه خلیج فارس را به استقبال از گفتگوهای سازنده در راستای کاهش تنش، تأمین منافع راهبردی کشورها و ملت‌های منطقه و همچنین تشکیل سازوکارهای مؤثر برای گفتگو دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، محمد الخلیفی وزیر مشاور در امور خارجه قطر، طی سخنانی در دومین کنفرانس گفتگوهای عربی ایرانی در دوحه قطر، اعلام کرد: کشور قطر همواره خواهان دیپلماسی و گفتگو به عنوان ابزاری ایده‌آل جهت حل‌وفصل تمامی مسائل میان کشورها، همگرایی دیدگاه‌ها و تأمین یک پایگاه قابل اطمینان برای تمامی طرف‌های بین‌المللی، بوده است.

الخلیفی خواستار تشکیل سازوکار سازنده گفتگو بر اساس اصل احترام متقابل، حسن همجواری، عدم دخالت در امور داخلی کشورها و حل‌وفصل اختلافات از روش‌های مسالمت‌آمیز همراه با رعایت دغدغه‌های قانونی طرف‌های ذی‌ربط شد.

وی در ادامه سخنان خود به دعوت‌های مکرر قطر در خصوص برگزاری گفتگوهای جامع و هدفمند میان ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس، جهت کنترل تمامی مسائل مرتبط با امنیت و ثبات منطقه اشاره کرد و افزود: ما معتقدیم که کشورهای منطقه دارای سرنوشتی مشترک هستند. نبود گفتگو با ایران باعث بالاگرفتن بحران‌های انسانی، اقتصادی و محیط زیستی منطقه شده است.

گفتنی است دومین کنفرانس گفتگوهای عربی ایرانی، تحت عنوان «ایران و جهان عرب؛ امنیت، اقتصاد و بحران‌ها، رویکردها و راه‌کارها»، در دوحه قطر با حضور نخبگان سیاسی، پژوهشگران و کارشناسان ایرانی و عرب برگزار شد و موضوع گفتگو میان ایران و کشورهای عربی و حل‌وفصل مسائل و بحران‌های منطقه از طریق آن مورد بررسی قرار گرفت.

کد مطلب 5798665

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