به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی هاشمی در نشست هم اندیشی ارتقاء سطح بهداشت و درمان شهرستان مروست در فرمانداری این شهرستان اظهار داشت: تاکنون بیمارستان جدید الاحداث این شهرستان ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که ۷۰ درصد با همت خیر و ۳۰ درصد توسط دانشگاه ساخته خواهد شد.

وی ادامه داد: با رایزنی‌های انجام شده با وزارت بهداشت و با توجه به بعد مسافت و محرومیت شهرستان، مجوز بیمارستان توسط معاونت درمان وزارت بهداشت صادر شده و در ماه‌های آینده برای جذب اعتبارات دولتی، ماده ۲۳ آن اخذ خواهد شد.

هاشمی با اشاره به اینکه با اخذ ماده ۲۳، دانشگاه نسبت به برآورد بودجه و مواردی که مرتبط با این سازمان است اقدام خواهد کرد، افزود: با احداث بیمارستان در این منطقه، مشکل متخصص نیز حل خواهد شد.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، معضل کشور و استان را کمبود متخصص طب اورژانس دانست و اظهار داشت: در سطح استان نیز به شدت کمبود داریم اما تامین متخصص طب اورژانس در این شهرستان در دستور کار دانشگاه است.

جانمایی بخش دیالیز در بیمارستان جدیدالاحداث

هاشمی تاکید کرد: بحث ارائه خدمات در این منطقه مورد تاکید و توجه دانشگاه علوم پزشکی است و برای ارائه این موارد بحث مالی مورد توجه نیست.

وی همچنین از جانمایی بخش دیالیز در بیمارستان جدید الاحداث، برطرف شدن کمبودهای مامایی، تحویل آمبولانس در دو هفته آینده به شبکه بهداشت و درمان مروست خبر داد.

هاشمی یادآور شد: داروخانه‌های مجاور موظف شده اند داروخانه مرکز بهداشتی درمانی علیم مروستی را پوشش دهند تا در هنگام شب، بیماران مشکلی برای تامین دارو نداشته باشند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد گفت: از محل اعتبارات معاونت بهداشتی، یک میلیارد ریال برای پرونده الکترونیک و اجاره خودرو، ۲.۵ میلیارد ریال برای تعمیر و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی، ۴۰۰ میلیون ریال برای تجهیز آزمایشگاه آب، یک عدد یونیت دندانپزشکی برای مرکز کرخنگان، دو عدد یخچال برای آزمایشگاه و یک عدد خانه پزشک در نظر گرفته شده است.

اختصاص ۱۱ میلیارد ریال برای رفع مشکلات عمرانی مراکز بهداشتی و درمانی

هاشمی ادامه داد: همچنین از محل اعتبارات معاونت توسعه، ۱۱ میلیارد ریال برای رفع مشکلات عمرانی مراکز بهداشتی و درمانی روستایی و خانه های بهداشت بر اساس اولویت شبکه بهداشت و درمان و تامین دو نفر نیروی خدمات برای مرکز بهداشت شهرستان اختصاص داده شده است.

وی همچنین از اختصاص ۲.۵ میلیارد ریال برای تکمیل و تجهیز اورژانس پیش بیمارستانی در این شهرستان خبر داد و تصریح کرد: با توجه به اینکه مروست به تازگی شهرستان شده است، چارت سازمانی در این شهرستان برای در نظر گرفتن ردیف استخدامی تدوین خواهد شد.

هاشمی با اشاره به مشکلات و کمبودهای مرکز بهداشتی درمانی علیم مروستی، برای رفع کمبودها و مشکلات این مرکز از اختصاص یک تخت بستری برای احیاء بیماران، تکمیل و تجهیز اتاق هاری، تامین تجهیزات اداری، اختصاص ۶ میلیارد و ۱۷۰ میلیون ریال برای دیجیتالیزه کردن دستگاه رادیولوژی و اختصاص ۸ میلیارد ریال برای تکمیل ساختمان اورژانس علیم مروستی و همچنین تکمیل و تجهیز اورژانس ۱۱۵ ترکان و هرابرجان بعد از ساخت توسط خی، خبر داد.