سرهنگ جمشید محبت‌خانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در رابطه با اقدامات صورت گرفته برای بهبود وضعیت حقوقی محیط‌بانان گفت: رئیس سازمان محیط زیست به رضا انجم شعاع، معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان ابلاغ کردند که پیگیر ۲ موضوع باشند؛ ابتدا موضوع نیروی انسانی محیط‌بانان است که تا بتوانیم چارت سازمانی را تکمیل کنیم و برنامه‌هایی در این راستا در دستور کار است.

محبت‌خانی بیان داشت: موضوع دوم که رئیس سازمان در شنبه گذشته اعلام کردند باید پیگیری شود و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به نتیجه برسد، جبران زحمت محیط‌بانان است.

وی افزود: میزان ساعتی که محیط بانان کار می‌کنند با توجه به حقوقی که دریافت می‌کنند یا اضافه کاری که پرداخت می‌شود تطبیق ندارد و این مساله هم در حال اصلاح است.

فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط‌زیست درباره آمار شهدای محیط‌بان گفت: ۱۵۰ محیط‌بان شهید داشته ایم که نام ۵۰ نفر از این عزیزان در بنیاد شهید احراز شده‌اند و بقیه عزیزان هم در حین خدمت جان خود را از دست داده اند و دنبال این هستیم که مصوبه را پیش ببریم تا این عزیزان هم شهید خدمتی محسوب شوند.

وی ادامه داد: یکی از چالش‌های اصلی ما کمبود محیط‌بان است؛ ما باید ۸۰۰۰ هزار محیط‌بان داشته باشیم در صورتی که الان ۳۸۵۰ هزار محیط‌بان داریم یعنی تقریباً از نصف هم کمتر است.

محبت‌خانی در پاسخ به این پرسش که برنامه‌ای برای جذب محیط بان دارید یا خیر؟ بیان داشت: به دنبال این موضوع هستیم که سهمیه استخدامی سالانه را بالا ببریم.

وی در پایان اظهار داشت: سازمان اداری استخدامی که تا به امروز با ما همکاری کردند، ان‌شاءالله با افزایش سهمیه هم همکاری کنند تا این مشکل را حل شود.