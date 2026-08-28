به گزارش خبرنگار مهر، شهرام شفیعی ظهر جمعه در مراسم افتتاح یک واحد مرغداری در شهرستان مرند که همزمان با هفته دولت و با حضور بهرام سرمست استاندار آذربایجانشرقی برگزار شد، اظهار کرد: شهرستان مرند از ظرفیت قابل توجهی در صنعت طیور و بهویژه تولید تخممرغ برخوردار است.
وی افزود: ۳۸ واحد مرغ تخمگذار در مرند فعال است که ظرفیت آنها به سه میلیون و ۱۴۷ هزار قطعه میرسد و سالانه حدود ۲۱ هزار تن تخممرغ تولید میکنند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانشرقی با بیان اینکه حدود ۱۸ درصد تولید تخممرغ استان در مرند انجام میشود، گفت: این شهرستان از نظر میزان تولید تخممرغ رتبه نخست آذربایجانشرقی را به خود اختصاص داده است.
شفیعی ادامه داد: مرند در زمینه تولید مرغ گوشتی و مرغ مادر تخمگذار نیز ظرفیت مناسبی دارد و سالانه حدود ۳۵ میلیون عدد تخممرغ نطفهدار در این شهرستان تولید میشود.
وی مرند را یکی از قطبهای تولید تخممرغ نطفهدار در استان دانست و افزود: تولیدات این بخش نقش مهمی در تأمین جوجه مورد نیاز واحدهای مرغ تخمگذار دارد.
افزایش پنج برابری سرمایه در گردش مرغداریها
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانشرقی افزایش نیاز به سرمایه در گردش را یکی از مهمترین چالشهای فعالان صنعت طیور عنوان کرد و گفت: پس از اجرای طرح جراحی اقتصادی، سرمایه مورد نیاز واحدهای تولیدی حدود پنج برابر افزایش یافته است.
وی افزود: در شرایطی که یک واحد مرغداری پیش از اجرای این طرح با ۵۰ میلیارد تومان میتوانست نهادههای مورد نیاز خود را تأمین کند، امروز برای حفظ همان سطح فعالیت به حدود ۲۵۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش نیاز دارد.
شفیعی افزایش قیمت نهادههای تولید، دارو، واکسن، مکملها و سایر هزینههای پرورش طیور را از عوامل تشدیدکننده فشار مالی بر تولیدکنندگان دانست و بر ضرورت حمایت بیشتر از بخش کشاورزی و صنعت طیور تأکید کرد.
تأمین نهادههای دام و طیور در شرایط جنگی
وی با اشاره به شرایط جنگی اخیر اظهار کرد: با تدابیر استاندار آذربایجانشرقی و تیم اقتصادی استانداری، در زمینه تأمین نهادههای مورد نیاز دام و طیور استان با مشکل جدی مواجه نشدیم و نهادهها به شکل مناسبی تأمین و توزیع شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانشرقی ادامه داد: تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعت طیور نیز در این شرایط با استمرار فعالیت خود به تداوم تولید و تأمین کالا در بازار کمک کردند.
شفیعی با انتقاد از پایین بودن سهم واقعی بخش کشاورزی از منابع بانکی گفت: سهم قانونی بخش کشاورزی از منابع داخلی بانکها ۱۵ درصد است، اما در سال ۱۴۰۴ تنها پنج درصد از این منابع به بخش کشاورزی اختصاص یافت.
وی ابراز امیدواری کرد در سال جاری سهم قانونی بخش کشاورزی از منابع داخلی بانکها بهطور کامل پرداخت شود تا بخشی از نیازهای مالی تولیدکنندگان و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تأمین شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانشرقی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت تسهیلات ۷۰ همتی استان برای حمایت از مجموعههایی که از انتقال ارز ترجیحی به انتهای زنجیره متأثر شدهاند، تأکید کرد.
شفیعی گفت: بخش کشاورزی از جمله بخشهایی است که بیشترین تأثیر را از این سیاست پذیرفته و لازم است در تخصیص این منابع مورد توجه ویژه قرار گیرد.
محدودیت صادرات تخممرغ پس از جنگ
وی با اشاره به ظرفیتهای صادراتی صنعت طیور آذربایجانشرقی اظهار کرد: پیش از این بخشی از تولیدات کشاورزی استان، بهویژه تخممرغ، به کشورهای مختلف صادر میشد و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از بازارهای مهم این محصول بودند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانشرقی افزود: در پی وقوع جنگ، صادرات محصولات طیور محدود شده و تنها بخشی از بازارهای صادراتی گذشته در دسترس است.
شفیعی ابراز امیدواری کرد با حمایتهای ملی و استانی از تولیدکنندگان، بازارهای صادراتی از دسترفته احیا شود و زمینه استمرار تولید، توسعه صادرات و تقویت صنعت طیور استان فراهم شود.
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