ثبت نام ۲ هزار و ۳۶۴ نفر در رزن برای نهضت ملی مسکن

مرتضی نوشادی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در شهرستان رزن ۲ هزار و ۳۶۴ نفر در طرح نهضت ملی مسکن ثبتنام کردهاند که از این تعداد ۲۶۹ نفر تأیید نهایی شده و ۸۹۵ نفر نیز واجد شرایط شناخته شدهاند.
وی افزود: شهرستان رزن از نخستین شهرستانهای استان در اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن بوده و پروژه ۹۴ واحدی این شهرستان از جمله پروژههای نمونه استانی محسوب میشود و چند پروژه ۲۷ واحدی در حال اجرا دارد که پیشرفت فیزیکی برخی از آنها به بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصد رسیده است.
رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستانهای رزن و درگزین درباره وضعیت نهضت ملی مسکن در شهر دمق نیز گفت: در این شهر ۲۲۱ نفر ثبتنام کردهاند که ۲۴ نفر از متقاضیان واجد شرایط در انتظار بررسی و تخصیص پروژه هستند.
نوشادی ادامه داد: در شهر قروه یک هزار و ۲۹۲ نفر در طرح نهضت ملی مسکن ثبتنام کردهاند که ۴۸۶ نفر واجد شرایط هستند و زمین تمامی این افراد تحویل داده شده است، تعدادی از متقاضیان نیز پروانه ساختمانی دریافت کرده و سایر افراد در حال انجام مراحل مربوط به پروانه و نظام مهندسی هستند.
وی درباره شهر کرفس نیز اظهار کرد: در این شهر یک هزار و ۳۴۱ نفر ثبتنام کردهاند که ۶۶۵ نفر واجد شرایط بودهاند و تاکنون ۱۵۱ قطعه زمین به صورت ویلایی و یکطبقه به مردم واگذار شده است و تعدادی از متقاضیان نیز در حال ساختوساز هستند.
واگذاری زمین به خانوادههای مشمول جوانی جمعیت
نوشادی با اشاره به اجرای طرح جوانی جمعیت در شهرهای رزن، دمق، قروه و کرفس گفت: در شهر رزن یک هزار و ۲۳۰ نفر ثبتنام کردهاند که ۱۸ خانواده واجد شرایط دریافت زمین هستند.
وی افزود: در شهر دمق ۲۲۸ نفر در این طرح ثبتنام کردهاند که ۱۶۱ خانواده واجد شرایط دریافت زمین شناخته شدهاند و برخی متقاضیان نیز به دلیل سکونت در روستا باید زمین خود را از بنیاد مسکن دریافت کنند.
رئیس اداره راه و شهرسازی رزن و درگزین ادامه داد: در شهر قروه ۲۹۰ نفر برای زمین قانون جوانی جوانی جمعیت ثبتنام کردهاند که زمین ۴۰ خانواده پس از انجام قرعهکشی واگذار شده و این افراد در مرحله انتقال سند قرار دارند و برای سایر متقاضیان نیز روند واگذاری در حال پیگیری است.
وی گفت: در شهر کرفس نیز از مجموع ۶۴ ثبتنامکننده ۵۵ نفر واجد شرایط هستند و پیگیریها برای انجام قرعهکشی و واگذاری زمین به این افراد ادامه دارد.
نوشادی درباره شرایط این طرح بیان کرد: خانوادههایی که فرزند سوم یا فرزند آخر آنها از ۲۴ مهرماه ۱۴۰۰ به بعد متولد شده باشد مشمول قانون جوانی جمعیت هستند.
وی افزود: برای خانوادههای دارای سه فرزند زمین به صورت رایگان واگذار میشود اما هزینه آمادهسازی زمین باید از سوی متقاضی پرداخت شود که این هزینه در قالب اقساط هشتساله با ۲ سال تنفس دریافت خواهد شد و مجموع آن کمتر از ۱۵۰ میلیون تومان است.
نوشادی تصریح کرد: خانوادههای دارای چهار فرزند زمین را به صورت کاملاً رایگان دریافت میکنند و سند نیز به صورت سه دانگ به نام مادر و سه دانگ به نام پدر خانواده منتقل میشود.
واگذاری زمین به خانواده شهدا و قهرمان ورزشی
رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستانهای رزن و درگزین همچنین از واگذاری ۱۸ قطعه زمین به خانوادههای شهدا خبر داد و گفت: در حوزه حمایت از قهرمانان ورزشی نیز یک قطعه زمین به مساحت یک هزار و ۲۰۰ مترمربع به آقای سلطانی قهرمان ورزشی واگذار شده است.
وی افزود: شرایط این واگذاری به این صورت است که ۲۵ درصد مبلغ به صورت نقدی و ۷۵ درصد باقیمانده در اقساط ۱۰ ساله و بدون سود پرداخت شود.
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