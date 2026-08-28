مسئولان برای کاهش مشکلات معیشت مردم تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علیاکبر منصوری ظهر جمعه در خطبههای نماز جمعه این هفته رزن با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، اظهار کرد: دشمن پس از ناکامی در رسیدن به اهداف خود از طریق جنگ نظامی، فشارهای اقتصادی و جنگ روانی را در دستور کار قرار داده است.
وی با اشاره به ایستادگی مردم در برابر فشارها افزود: مقاومت و هوشیاری مردم نشان داده است که فشار و جنگ روانی دشمن نیز نمیتواند اراده ملت ایران را در هم بشکند.
امام جمعه رزن با تبریک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) و همچنین گرامیداشت هفته دولت، گفت: مدیریت کشور در شرایط جنگی با شرایط عادی تفاوت دارد و نباید عملکرد مدیران در این ۲ شرایط را به یک شکل مقایسه کرد.
حجت الاسلام منصوری با بیان اینکه مشکلاتی همچون گرانی و تورم وجود دارد، افزود: وجود این مشکلات نباید به معنای بیتلاشی مسئولان تلقی شود چراکه مدیران و دولتمردان کشور در شرایط دشوار کنونی برای مدیریت مسائل و جلوگیری از کمبود کالاهای مورد نیاز مردم تلاش کردهاند.
وی تاکید کرد: مردم انتظار دارند مسئولان در شرایط جنگ اقتصادی پرکارتر از گذشته باشند و با تلاش شبانهروزی، برنامهریزی دقیق و کار مضاعف برای کاهش مشکلات معیشتی مردم اقدام کنند.
امام جمعه رزن تصریح کرد: همانگونه که نیروهای مسلح با مجاهدت و تلاش خود در برابر دشمن ایستادگی میکنند مدیران اجرایی کشور نیز باید با روحیه جهادی، شب و روز نشناسند و برای حل مشکلات اقتصادی مردم دو برابر تلاش کنند.
حجت الاسلام منصوری بیان کرد: امیدواریم با تلاش مسئولان و مدیران اجرایی فشارهای ناشی از تورم و گرانی بر مردم کاهش یابد.
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