افتتاح و کلنگ زنی ۳۰۴ پروژه عمرانی با ۴.۳ همت اعتبار در ملایر

به گزارش خبرنگار مهر، سعید کتابی ظهر جمعه در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه ملایر اظهار کرد: امسال هفته دولت با شعار «دولت پای مردم، مردم پای ایران» گرامی داشته شد.

وی با اشاره به اجرای ۳۰۴ پروژه در سطح شهرستان افزود: از این تعداد ۳۰۱ پروژه به مرحله افتتاح رسیده و ۳ پروژه نیز کلنگ‌زنی شد و مجموع اعتبار این پروژه‌ها افزون بر ۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود که نشان از عزم جدی مسئولان برای خدمت‌رسانی به مردم دارد.

فرماندار ویژه ملایر با تاکید بر توجه ویژه به محرومیت‌زدایی تصریح کرد: ۲۳۲ پروژه از مجموع پروژه‌های افتتاحی در روستاهای شهرستان اجرا شده که با همکاری بخشداران، دهیاران و دستگاه‌های خدماتی در حوزه‌های کشاورزی، آب، برق، مخابرات و گاز به بهره‌برداری رسیده است.

کتابی در ادامه به پروژه‌های شاخص هفته دولت در ملایر اشاره کرد و گفت: افتتاح مرکز آنژیوگرافی با سرمایه‌گذاری بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان از مهم‌ترین این پروژه‌ها است.

وی همچنین از افتتاح نیروگاه‌های خورشیدی به عنوان یکی دیگر از دستاوردهای مهم یاد کرد و اظهار داشت: شهرستان ملایر در حوزه نیروگاه‌های خورشیدی رتبه نخست جنوب استان را دارد و تاکنون بیش از ۵۰ مگاوات وارد مدار شده و افزون بر ۲۰۰ مگاوات نیز قرارداد بسته شده در حالی که پیک مصرف شهرستان حدود ۱۴۲ تا ۱۵۰ مگاوات است.

فرماندار ویژه ملایر از افتتاح چندین کارخانه تولیدی با اشتغال‌زایی ۲۵۰ نفر خبر داد و گفت: کارخانه فروسیلیس با اعتبار ۶۳۰ میلیارد تومان و پروژه کنستانتره سرب معدن سرمک با ۳۵۰ میلیارد تومان از جمله طرح‌های بخش خصوصی است که در هفته دولت به بهره‌برداری رسید یا در روزهای آینده افتتاح خواهد شد.

کتابی در ادامه به پیگیری مطالبات زیرساختی شهرستان اشاره کرد و افزود: با پیگیری‌های نمایندگان مجلس مقرر شد پیمانکار جدیدی برای پروژه چهارخطه شدن محور نهاوند - آورزمان انتخاب شود و همچنین عملیات اجرایی احداث میدان در سه‌راهی نهاوند آغاز شده است.

وی با بیان اینکه در سه روز گذشته ۲ وزیر و ۲ معاون وزیر در ملایر حضور پیدا کردند، خاطرنشان کرد: این حضور بی‌سابقه نشان‌دهنده پویایی و فعال بودن شهرستان ملایر به عنوان یک کارگاه عمرانی است و امیدواریم با برگزاری جشنواره‌های تخصصی مانند جشنواره مبل و منبت شاهد رونق و توسعه اقتصاد شهرستان باشیم.

فرماندار ویژه ملایر در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت به ویژه شهیدان رجایی، باهنر و شهید رئیسی از تمامی دستگاه‌های اجرایی، بخشداران، دهیاران و نمایندگان مردم برای همکاری در ارائه خدمات به مردم قدردانی کرد.