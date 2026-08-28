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۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۴۵

انسداد مسیر شمال به جنوب در محور چالوس و آزادراه تهران-شمال

انسداد مسیر شمال به جنوب در محور چالوس و آزادراه تهران-شمال

مرکز مدیریت راه‌های کشور با اعلام انسداد محور چالوس و آزادراه تهران-شمال در مسیر شمال به جنوب، از رانندگان خواست برای جلوگیری از به‌گذر افتادن زمان سفر، از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راه‌های کشور در اطلاعیه‌ای، از انسداد تردد در محور چالوس و آزادراه تهران-شمال در مسیر شمال به جنوب خبر داد.

بر اساس این اطلاعیه، تردد در این دو محور از صبح امروز (جمعه ۶ شهریور) تا اطلاع بعدی مسدود است.

در همین راستا، وضعیت ترافیک در سایر محورهای شریانی کشور به شرح زیر گزارش شده است:

ترافیک سنگین: در محور چالوس (مسیر جنوب به شمال) در حد فاصل بیلقان تا کندر و پل زنگوله تا سیاه‌بیشه؛ در محور هراز (مسیر جنوب به شمال) در محدوده‌های مشاء و لاسم؛ و در آزادراه تهران-شمال (مسیر جنوب به شمال) در محدوده تونل ۱۳ و حدفاصل تونل‌های ۱۷ و ۱۸.

تردد روان: در محورهای فیروزکوه، مسیر قدیم تهران-بومهن، آزادراه تهران-پردیس، آزادراه قزوین-رشت (رفت و برگشت) و محور هراز (مسیر شمال به جنوب).

همچنین گزارش‌های هواشناسی حاکی از آن است که در برخی از محورهای استان‌های مازندران و گلستان از جمله محور فیروزکوه، بارش پراکنده باران مشاهده می‌شود، اما سایر محورهای شمالی در حال حاضر فاقد هرگونه مداخله جوی هستند.

کد مطلب 6930432
سمیه رسولی

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