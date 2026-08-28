انسداد مسیر شمال به جنوب در محور چالوس و آزادراه تهران-شمال

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راههای کشور در اطلاعیهای، از انسداد تردد در محور چالوس و آزادراه تهران-شمال در مسیر شمال به جنوب خبر داد.
بر اساس این اطلاعیه، تردد در این دو محور از صبح امروز (جمعه ۶ شهریور) تا اطلاع بعدی مسدود است.
در همین راستا، وضعیت ترافیک در سایر محورهای شریانی کشور به شرح زیر گزارش شده است:
ترافیک سنگین: در محور چالوس (مسیر جنوب به شمال) در حد فاصل بیلقان تا کندر و پل زنگوله تا سیاهبیشه؛ در محور هراز (مسیر جنوب به شمال) در محدودههای مشاء و لاسم؛ و در آزادراه تهران-شمال (مسیر جنوب به شمال) در محدوده تونل ۱۳ و حدفاصل تونلهای ۱۷ و ۱۸.
تردد روان: در محورهای فیروزکوه، مسیر قدیم تهران-بومهن، آزادراه تهران-پردیس، آزادراه قزوین-رشت (رفت و برگشت) و محور هراز (مسیر شمال به جنوب).
همچنین گزارشهای هواشناسی حاکی از آن است که در برخی از محورهای استانهای مازندران و گلستان از جمله محور فیروزکوه، بارش پراکنده باران مشاهده میشود، اما سایر محورهای شمالی در حال حاضر فاقد هرگونه مداخله جوی هستند.
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