به گزارش خبرگزاری مهر، پروانه دوستی رئیس فرهنگسرای امید از برگزاری سلسله نشستهای گفتگومحور ویژه نوجوانان با عنوان «بچه های رستا» در اینفرهنگسرا خبر داد.
وی با اشاره به برگزاری این برنامه گفت: تعمیق و تبیین اندیشههای ناب معمار کبیر انقلاب اسلامی در آئینهای ارتحال آن پیر سفرکرده برای نسل جوان ضروری است از این رو فرهنگسرای امید در نظر دارد در سی و چهارمین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) با ایجاد بستر عملیاتی برای نوجوانان جهت مشارکت و گفتگو در این راستا گام بردارد.
دوستی گفت: این برنامه با هدف تقویت روحیه پرسشگری و گفتگوی مؤثر در محیطی امن و مناسب و همچنین تبیین صحیح موضوعات در حوزه نوجوانی با میدان دادن به نوجوانان برگزار میشود. در این برنامه همه نوجوانان میتوانند در مدت زمان مساوی به گفتگو درباره اندیشههای امام، جریان تحریف، کاخ نشینی و کوخ نشینی و …بپردازند.
سلسله نشستهای گفتگو محور بچههای رستا روز چهارشنبه ۱۰ خرداد ماه با حضور رضا رسولی از ساعت ۱۵ تا ۱۶:۳۰ برگزار میشود.
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