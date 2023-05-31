  1. فرهنگ و ادب
  2. فرهنگ عمومی
۱۰ خرداد ۱۴۰۲، ۱۶:۱۱

دوستی خبر داد؛

نشست «بچه‌های رستا» در فرهنگسرای امید برگزار می‌شود

نشست «بچه‌های رستا» در فرهنگسرای امید برگزار می‌شود

رئیس فرهنگسرای امید از برگزاری سلسله نشست های گفتگومحور ویژه نوجوانان با عنوان «بچه های رستا» در این‌فرهنگسرا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پروانه دوستی رئیس فرهنگسرای امید از برگزاری سلسله نشست‌های گفتگومحور ویژه نوجوانان با عنوان «بچه های رستا» در این‌فرهنگسرا خبر داد.

وی با اشاره به برگزاری این برنامه گفت: تعمیق و تبیین اندیشه‌های ناب معمار کبیر انقلاب اسلامی در آئین‌های ارتحال آن پیر سفرکرده برای نسل جوان ضروری است از این رو فرهنگسرای امید در نظر دارد در سی و چهارمین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) با ایجاد بستر عملیاتی برای نوجوانان جهت مشارکت و گفتگو در این راستا گام بردارد.

دوستی گفت: این برنامه با هدف تقویت روحیه پرسشگری و گفتگوی مؤثر در محیطی امن و مناسب و همچنین تبیین صحیح موضوعات در حوزه نوجوانی با میدان دادن به نوجوانان برگزار می‌شود. در این برنامه همه نوجوانان می‌توانند در مدت زمان مساوی به گفتگو درباره اندیشه‌های امام، جریان تحریف، کاخ نشینی و کوخ نشینی و …بپردازند.

سلسله نشست‌های گفتگو محور بچه‌های رستا روز چهارشنبه ۱۰ خرداد ماه با حضور رضا رسولی از ساعت ۱۵ تا ۱۶:۳۰ برگزار می‌شود.

کد مطلب 5799004

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها