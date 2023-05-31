تمهیدات ویژه برای برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام (ره) دراشتهارد

ابراهیم کردلو در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از تمامی ظرفیت‌های موجود شهرستان برای برگزاری هر چه با شکوه‌تر مراسم سی و چهارمین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) بنیان گذار کبیر انقلاب اسلامی استفاده خواهد شد.

وی افزود: هماهنگی‌های لازم در این جلسات پیرامون زمان و نحوه اعزام و جا به جایی زائران مشتاق شرکت در مراسم سی و چهارمین سالگرد ارتحال امام (ره) و تمهیدات ناوگان حمل و نقل برای خدمات‌دهی به زائران صورت گرفته است.

فرماندار اشتهارد ادامه داد: پیش بینی می‌شود بیش از ۵۰۰ زائر شهرستان اشتهارد در صبح روز ۱۴ خرداد، توسط ناوگان حمل و نقل عمومی به منظور شرکت در مراسم سی و چهارمین سالگرد ارتحال امام (ره) به تهران اعزام شوند.

وی از برگزاری برنامه‌ها و مراسم بزرگداشت معمار کبیر انقلاب اسلامی و شهدای گرانقدر ۱۵ خرداد در سطح شهرهای اشتهارد و پلنگ آباد، بخش‌ها و روستاهای شهرستان با حضور اقشار مختلف مردم قدر شناس و ولایتمدار دارالمومنین خبر داد.