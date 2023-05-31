به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، متن بیانیه دانشگاهیان کشور در سی و چهارمین سالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی و تجدید میثاق با آرمان‌های امام خمینی (ره) به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«وَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْأَرْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَیُمَکِّنَنَّ لَهُمْ دِینَهُمُ الَّذِی ارْتَضَی لَهُمْ وَلَیُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا یَعْبُدُونَنِی لَایُشْرِکُونَ بِی شَیْئًا وَ مَنْ کَفَرَ بَعْدَ ذَلِکَ فَأُولَئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ» (نور/ ۵۵)

امام مظهر عینی حرکت عظیمی است که ملّت ایران آغاز کرد و تاریخ خود را متحوّل کرد؛ امام بنیان‌گذار یک مکتب فکری و سیاسی و اجتماعی است.

رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی)

۱-نیمه خرداد یادآور عروج ملکوتی پیر جماران و به سوگ نشستن ملت ایران در غم فراق بنیانگذار جمهوری اسلامی و نیز یادآور آغاز قیام ملتی بیدار و انقلابی در ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ است که با لبیک خود، نخستین شعله های فروزان حق در برابر باطل را برافروختند و با خیزش اسلام خواهانه خود، الگوی ایستادگی در برابر رژیم طاغوت را برای ملت‌های مستضعف جهان ترسیم نمودند. امام راحل (ره) عظیم الشأن، به عنوان رهبر یگانه این انقلاب و برای حفظ استقلال همه جانبه، آزادی و حاکمیت ارزشهای دینی، شیوه و الگوهای خاصی را که برگرفته از تاریخ پر افتخار اسلام اصیل بود برگزیدند و با این استراتژی موفق توانستند بدون اتکاء به مکاتب رایج جهان معاصر و فارغ از الگوهای سیاسی و مبارزاتی مطرح، بسیج مردمی بر علیه کفر را به سر منزل مقصود رهنمون سازند.

۲- هم اکنون و در مقطع گام دوم انقلاب و با نگاهی به تاریخ پرفراز و نشیب انقلاب اسلامی‌مان اعتقاد راسخ داریم که رهبر حکیم و فرزانه انقلاب نیز همچنان، قدم در راهی دارند که بی تردید ادامه همان مشی حضرت روح الله بوده و پیروی و اطاعت از ایشان، اعتلا و عزت و سربلندی نظام اسلامی را رقم خواهد زد.

۳- به اعتقاد جامعه دانشگاهی، خداباوری، اتکا به مردم، به خصوص جوانان آگاه و مومن و انقلابی، محورهایی است که مقام معظم رهبری به درستی در بیانیه گام دوم انقلاب، خردمندانه و هوشمندانه و با هدف پیشرفت همه جانبه ایران اسلامی، ترسیم نموده اند و لازم است که همه اقشار بویژه دانشگاهیان ورود جدی و همه جانبه ای در عرصه جهاد تبیین سوابق و زمینه های پیشرفت کشور داشته باشند.

۴- در آستانه فرارسیدن مناسبت های تاریخی نیمه خرداد و سی و چهارمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره)، شاهد آن هستیم که نور این انقلاب بیش‌ از پیش مسیر آینده جهان را روشن ساخته و آوازه انقلاب شکوهمند اسلامی در جهان طنین‌انداز شده و آرمان‌های والای بنیانگذار انقلاب اسلامی با عبور از مرزهای جغرافیایی، به عمق دل‌های آزادیخواهان جهان نفوذ کرده است. تحقق پیش بینی های مقام معظم رهبری مبنی بر وقوع تحولات بزرگ و اساسی در عبور از یک پیچ تاریخی با بروز رویکردهای جدید در عرصه منطقه خاورمیانه و به ثمر نشستن سیاست های منطقه ای ایران، همه و همه سندی بر حقانیت اصول تغییر ناپذیر انقلاب اسلامی است.

۵- اکنون به برکت انقلاب اسلامی و رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب شاهد به بار نشستن ثمرات و دستاوردهای ارزشمند و افتخار آفرین در میهن عزیزمان هستیم. در این برهه خاص از زمان و علبرغم همه کارشکنی ها، محدودیت ها، تهدید ها، تحریم ها، دشواری های اقتصادی و جنگ ترکیبی دشمنان نظام، ایران اسلامی، ما شاهد تحکیم جبهه محور مقاومت، گسترش قسط و عدل، استقلال سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، پیشرفت های ارزشمند علمی، دستاوردهای ارزشمند در حوزه های بهداشتی و پزشکی، سلول های بنیادین، انرژی هسته ای، نانو تکنولوژی، بیو تکنولوژی، پیشرفت های نظامی، زیرساخت های کشور و... هستیم که بخش اعظمی از این دستاوردها، به همت جوانان و به ویژه دانشگاهیان غیور و با اخلاص کشورمان به دست آمده است. دستاوردهایی که بویژه در عرصه نظامی و دفاعی ضمن تقویت بنیه دفاعی کشور، تهدیدات سخت دشمن را از این ملک و ملت دور نموده و دست همپیمانان منطقه ای نظام را نیز پر ساخته است

۶- ما اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه ها ضمن بزرگداشت نام و یاد امام راحل (ره) و اعلام پایبندی به آرمان های آن بزرگمرد تاریخ معاصر و تجدید بیعت با مقام معظم رهبری، یاد و خاطره‌ی حماسه آفرینان گلگون کفن قیام ۱۵ خرداد سال ۴۲ را گرامی داشته و ضمن اعلام آمادگی و تلاش برای تحقق هرچه بیشتر آرمان‌های والای انقلاب اسلامی، و کمک به نهادهای مسئول در حل مسائل و چالش های فرهنگی جامعه، به دشمنان این نظام مقدس یادآوری می کنیم از تجربه ناموفق سال های گذشته عبرت گرفته و آگاه باشند که ملت مسلمان ایران و به طور خاص دانشگاهیان این کشور با بصیرت روزافزون خویش، تحقق آرمان‌های اسلام ناب محمدی (ص) را دنبال نموده و اجازه نخواهند داد دشمنان مستکبر و منحرفان و فتنه‌ جویان وابسته به آنها، در برابر حرکت عظیم بیداری اسلامی، مانعی ایجاد نمایند.

۷- رجاء واثق داریم حضور گسترده دانشگاهیان به همراه ملت همیشه در صحنه در آوردگاه انتخابات مجلس شورای اسلامی، برگ زرین دیگری را بر صفحات کتاب حماسه آفرینی های ملت غیور ایران خواهد افزود.

۸- ما دانشگاهیان ضمن پیگیری و رصد دائم مسائل آموزش عالی کشور و نیز تأکید بر ورود جدی دستگاه های ذیربط در طرح آمایش آموزش عالی و رفع نواقص و کاستی های آن، آمادگی خود را در ارایه کمک های فکری به دولت و دستگاه های اجرایی اعلام می نماییم امری که بی تردید ضمن امیدآفرینی در نسل جوان بویژه قشر دانشگاهی به حل سریعتر مسائل و مشکلات کشور خواهد انجامید.

۹- جامعه دانشگاهی ایران اسلامی ضمن محکوم نمودن دسیسه های استکبار جهانی و صهیونیزم بین الملل در تضییع هر روزه حقوق ملت فلسطین و تأکید بر پیگیری آرمان آزادی قدس شریف از چنگال صهیونیست های اشغالگر، از مجامع بین المللی بویژه سازمان کنفرانس اسلامی می خواهیم مسئله فلسطین را در رأس امور کشورهای اسلامی قرار داده و اراده و امکانات جهان اسلام را در جهت آزادی قبله اول مسلمانان و بازگرداندن آن به صاحبان اصلی اش بسیج نمایند.

۱۰- ما دانشگاهیان ایران اسلامی، آمادگی خود را برای پایه ریزی تمدن بزرگ و نوین اسلامی اعلام نموده و عهد می بندیم که تلاش همه جانبه خود را مصروف زمینه سازی برای ظهور منجی عالم بشریت نماییم. به امید آنکه به زودی پرچم این انقلاب اسلامی با هدایت و زعامت مقام معظم رهبری به دستان مصلح کل و مهدی موعود (عج) سپرده شده و کل جهان هستی به روشنایی قسط و عدل و عدالت منور گردد. ان شاء الله