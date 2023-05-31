توزیع ۲۰۰۰ بسته معیشتی در طرح «قرار دوازدهم» گیلان

حجت الاسلام ستار علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با میلاد امام رضا (ع) جشن‌هایی مشابه هر سال در بقاع متبرکه استان برگزار می‌شود.

وی از برگزاری جشن میلاد امام رضا (ع) در ۵۲۰ بقعه شاخص استان گیلان خبر داد و گفت: مراسم مولودی خوانی، اجرای گروه سرود، اهدای جایزه، وعظ و سخنرانی، خیمه معرفت، مشاوره دینی و خانوادگی ۵۲ ایستگاه صلواتی در شب و روز میلاد امام رئوف در بقاع برنامه ریزی شده است.

حجت الاسلام علیزاده ادامه داد: در این طرح تعداد ۲۰۰۰ بسته معیشتی به ارزش ۹۵۰ میلیون تومان، ۴۰ میلیون تومان هزینه دارو و درمان، جهت درمان اعتیاد پنج نفر به مبلغ ۲۰ میلیون تومان، کمک هزینه تأمین جهیزیه برای چهار زوج به ارزش ۲۰۰ میلیون تومان، توزیع نان صلواتی به ارزش ۲۰ میلیون تومان، اهدای بسته‌های فرهنگی تعداد ۱۵۰۰ عدد به ارزش ۱۵۰ میلیون، جمع هزینه‌های انجام شده به مبلغ یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان می‌باشد.

مدیرکل اوقاف گیلان تصریح کرد: ویژه برنامه فرهنگی قرار دوازدهم با هدف توزیع دو هزار بسته کمک معیشتی در طول دهه کرامت و در بقاع متبرکه شاخص گیلان که در محورهای مواصلاتی پرتردد استان قرار دارند اجرا شده است.

حجت الاسلام علیزاده افزود: ویژه برنامه تجلیل از ۱۲۶ نفر از اعضای هیئت امنا و مدیران مراکز افق، خادمان و خیران بقعه‌ساز، ائمه جماعات امامزادگان و بقاع متبرکه از برنامه‌های بقاع متبرکه در این دهه نیز برگزار شده است.

وی با بیان اینکه برگزاری ۳۰ محفل انس با قرآن که ۱۳ محفل ویژه خواهران بوده نیز در این ایام انجام شده است، گفت: ایستگاه سلامت و ویزیت رایگان در لشت نشا و برگزاری ایستگاه خدمات پزشکی رایگان در ۱۵ بقعه متبرکه از دیگر برنامه‌ها بوده است.