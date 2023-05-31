ننه عصمت تقدیر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم گرامیداشت عصمت احمدیان مادر شهیدان فرجوانی امروز چهارشنبه ۱۰ خرداد در کافه کراسه خیابان پورسینا برگزار میشود.
ننهعصمت از بانوان فعال در ستاد پشتیبانی دفاع مقدس اهواز است که پس از جنگ، بهصورت جدی وارد فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی شد. او امروز یکی از بانوان تأثیرگذار و الگو در اهواز است و همچنان در ۷۵ سالگی، علاوه بر امور خیریه، با پیگیریهای فراوان، به دنبال کارآفرینی و ایجاد شغل برای مردم است.
کتاب «مادر ایران» به قلم نورالهدی ماهپری، روایتی داستانی از زندگی پرفراز و نشیب عصمت احمدیان، مادر شهیدان ابراهیم و اسماعیل فرجوانی است.
مراسم تقدیر از اینشخصیت امروز چهارشنبه ۱۰ خرداد از ساعت ۱۴ در کافه کراسه واقع در خیابان پورسینا برگزار میشود.
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