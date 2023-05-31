به گزارش خبرگزاری مهر، عباس شعبانی معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران ضمن تبریک خجسته ایام دهه‌ی مبارک کرامت و میلاد با سعادت امام رضا (ع) از بهره برداری ۵ پروژه شهری در مناطق ۳،۵،۲۲ تا پایان سال ۱۴۰۲ خبر داد.

شعبانی در ادامه افزود: ۴ پروژه بازدید شده در مناطق ۵ و ۲۲ از پروژه‌هایی هستند که در طرح تفصیلی شهر تهران پیش بینی و در نظر گرفته شده بود و در ادوار پیشین مدیریت شهری آغاز و در این دوره از مدیریت شهردار تهران با حل مشکلات و موانع و با در نظر گرفتن انتفاع شهروندان در ماه‌های آتی به ثمر خواهند نشست.

شعبانی با تأکید بر این نکته که پروژه‌های بازدید شده در تقاطع محور دوگاز حدود ۱۱۶ کیلومتر بار ترافیکی محدوده بزرگراه شهید خرازی در منطقه ۲۲ را به نفع شهروندان تهرانی کاهش می‌دهد اضافه کرد؛ هدف ما در بهره برداری از پروژه‌های شهر انتفاع و تسهیل روند زندگی شهروندان تهرانی است و منطقه ۲۲ به دنبال تازه تأسیس بودن بیشترین قدرالسهم را در نواقص بزرگراهی به خود اختصاص داده است که در تلاش هستیم این موانع را به زودی برطرف نمائیم.

معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران با حضور در تقاطع بزرگراه شهید آبشناسان و جنت آباد در محدوده‌ی منطقه ۵ از افتتاح این پروژه در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

شایان ذکر است پروژه مذکور در طرح جامع شهر تهران وجود دارد و در برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران نیز تصویب شده بود که به دلیل مشکلاتی اعم از رفع معارضین و عدم بودجه مناسب برای اجرای پروژه مذکور متوقف شده بود.

در ادامه بازدید فوق عباس شعبانی معاون هماهنگی و امور مناطق در جریان روند پیشرفت پروژه پارکینگ طبقاتی نیایش در منطقه ۳ قرار گرفت پروژه پارکینگ طبقاتی نیایش نیز از دیگر پروژه‌هایی است که در سال ۹۳ آغاز و به علت معارض تملکی و تاسیساتی در مقاطعی متوقف شد، اما از سال گذشته روند ساخت آن از سر گرفته شد. پارکینگ مذکور در ۹ طبقه و دارای ظرفیتی بالغ بر ۱۲۸۰ خودرو است که پس از بهره برداری، مشکلات ترافیکی در محدوده بیمارستان قلب شهید رجایی، پردیس سینمایی ملت، بوستان ملت همچنین حاشیه پارک خودرو در حاشیه بزرگراه نیایش را کاهش چشمگیری خواهد داد.

در خاتمه معاون شهردار تهران ضمن قدردانی از زحمات همکاران مناطق در پروژه‌های مذکور، دستورات لازم را جهت تسهیل و سرعت بخشیدن به روند اجرایی این پروژه‌ها صادر و بر ارزیابی عملکرد مستمر پیمانکاران تأکید کرد.