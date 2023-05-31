به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، داریوش سالم‌پور، مدیر کل دفتر امور میوه‌های سردسیری و خشک درباره وضعیت تولید آنها گفت: حوزه میوه‌های سردسیری و خشک به عنوان یکی از حوزه‌های شاخص و اولویت‌دار زیربخش باغبانی با دارا بودن حدود ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار سطح و تولید حدود ۱۱ میلیون تن انواع میوه‌های معتدله، سردسیری و خشکبار، علاوه بر تأمین صد درصدی نیاز مصرف داخلی، کمک به تأمین امنیت و اقتدار غذایی کشور در منطقه، توسعه صادرات و ارزآوری، ایجاد اشتغال پایدار و تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع فرآوری، تبدیلی و تکمیلی؛ دارای جایگاه و رتبه ویژه‌ای از نظر سطح و تولید در بین کشورهای دنیا است.

وی ادامه داد: کشورمان در تولید زرشک رتبه اول، در تولید پسته رتبه دوم، در تولید سیب، گردو، گیلاس، کشمش، زردآلو، هلو و شلیل رتبه سوم، در تولید به، بادام، آلو و گوجه سبز رتبه پنجم، در تولید آلبالو و انگور رتبه هفتم و در تولید فندق رتبه هشتم دنیا را دارد.

سالم‌پور با اشاره به اهم برنامه‌های دفتر در سال جاری شامل؛ توسعه باغات مدرن و مکانیزه با ارقام نوین و دارای ارزش افزوده بالا در سطح ۱۵ هزار هکتار، و اصلاح و احیای باغات درجه دو سردسیری و خشک در سطح ۷۸ هزار هکتار بیان کرد: برنامه حذف و جایگزینی باغات درجه سه سردسیری و خشک در سطح ۲۳ هزار هکتار، برنامه داربستی کردن و طرح فراز انگور در سطح ۸ هزار هکتار، سرشاخه کاری درختان میوه سردسیری و خشک در سطح ۱۵ هزار هکتار و برنامه توسعه باغات دیم در اراضی شیب‌دار با استفاده از ارقام سازگار و حداکثر بهره‌مندی از ظرفیت بارندگی مناطق مستعد (آب سبز) در سطح ۲۱ هزار هکتار در دستور کار این دفتر قرار دارد.

وی به اهمیت میوه‌های ریز و توت فرنگی اشاره و اضافه کرد: مجموعه میوه‌های ریز با دارا بودن محصولات مهمی از قبیل انگور، توت فرنگی، زرشک، انواع توت‌ها و بری‌ها سهم بسزایی در تولیدات باغبانی کشور دارد، به نحوی که ۱۱.۵ درصد از سطح باغات کشور و ۱۴.۵ درصد از تولیدات باغبانی کشور متعلق به میوه‌های ریز است.

به گفته سالم‌پور، بیش از ۸۰ درصد از توت فرنگی تولیدی در کشور به مصرف تازه‌خوری و بقیه در صنایع فرآوری و تبدیلی برای تولید مربا، آبمیوه، مارمالاد، ژله، بستنی، شیرینی و شکلات مصرف می‌شود.

مدیر کل دفتر امور میوه‌های سردسیری و خشک در خصوص وضعیت سطح و تولید توت فرنگی، بیان کرد: بر اساس آمار سال ۲۰۲۰ سازمان خواروبار کشاورزی ملل متحد (فائو)، سطح زیر کشت توت فرنگی فضای باز در دنیا ۴۰۰ هزار هکتار و میزان تولید حدود ۹ میلیون تن بوده و کشورهای چین، لهستان، روسیه، آمریکا، مکزیک، ترکیه، مصر و اسپانیا کشورهای عمده از نظر سطح و تولید توت فرنگی در دنیا است.

وی یادآور شد: کشورمان با دارا بودن بیش از ۶ هزار هکتار سطح زیر کشت توت فرنگی در فضای باز و تولید حدود ۹۰ هزار تن، جایگاه هفدهم از نظر سطح و جایگاه بیستم از نظر تولید توت فرنگی را در دنیا دارد که با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای مکان‌یابی صحیح در مناطق مستعد، انتخاب ارقام پربازده و سازگار، مدیریت بهینه تولید، انجام عملیات به‌باغی، افزایش عملکرد در واحد سطح، مدیریت صحیح برداشت و پس از برداشت محصول، بسته‌بندی و حمل و نقل اصولی و کاهش ضایعات، علاوه بر افزایش سرانه مصرف داخل کشور، سهم ایران در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی هم طی برنامه پنجساله، ارتقا خواهد یافت.

سالم‌پور ادامه داد: استان کردستان با سطح زیر کشت ۳۴۰۰ هکتار (معادل ۵۶ درصد کل سطح زیر کشت کشور) و تولید ۵۲ هزار تن (معادل ۵۷ درصد کل تولید کشور) و متوسط عملکرد بالای ۱۶ تن در هکتار، پیشتاز تولید توت فرنگی در فضای باز است و استان‌های مازندران، گلستان و گیلان در رتبه‌های بعدی هستند.

به گفته وی، بیش از ۳۰ هزار تن توت فرنگی در ۵۳۰ هکتار از گلخانه‌های کشور تولید می‌شود که با احتساب این میزان تولید، رقم نهایی تولید توت فرنگی در کشور بیش از ۱۲۰ هزار تن است.

گفتنی است؛ زیربخش باغبانی به دلیل تولید محصولات دارای ارزش افزوده بالای صادراتی، نقش بسیار مهمی در ارزآوری و مثبت کردن تراز تجاری ایفا می‌کند، به نحوی که بیش از ۵۰ درصد ارزش صادراتی بخش کشاورزی ایران متعلق به باغبانی است. همینطور زیربخش باغبانی با حدود ۳ میلیون هکتار سطح و ۲۵ میلیون تن انواع تولیدات، حدود ۲۰ درصد از کل سطح زیرکشت بخش کشاورزی، ۲۰ درصد از کل تولیدات بخش کشاورزی و ۳۷ درصد اشتغال بخش کشاورزی را شامل می‌شود.