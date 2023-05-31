به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت پایانه‌های نفتی ایران، عباس غریبی ضمن تأکید بر اهمیت پایانه نفتی شمال به‌عنوان یک پایانه پشتیبان در فرآیند ذخیره‌سازی و صادرات نفت خام و کمک به تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز کشور اظهار کرد: زیرساخت‌های اصلی این پایانه شامل پهلوگاه‌ها، بازوهای بارگیری، خطوط لوله جریانی، مخازن ذخیره‌سازی و سامانه‌های اندازه‌گیری است که روزآمد بودن، چابکی و آمادگی تأسیسات پایانه‌ها در انجام مأموریت‌ها اهمیت بسیاری دارد.

وی ادامه داد: تمرکز بر مأموریت اصلی شرکت پایانه‌های نفتی ایران و ایفای نقش شایسته در تکمیل و تداوم زنجیره ارزش شرکت ملی نفت ایران از مبانی اصلی این مجموعه است.

مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران افزود: پروژه انجام تعمیرات اسکله پایانه نفتی شمال، پس از تأمین اعتبار و تشریفات قانونی مناقصه به پیمانکار واگذار شده است.

غریبی گفت: با توجه به گزارش‌های بازرسی و لزوم تعمیرات این تأسیسات مهم، متخصصان اداره‌های نگهداری و تعمیرات شرح کار را تهیه و برآورد کردند و با هم‌افزایی مدیریت‌ها و اداره‌های ذی‌ربط، تشریفات مناقصه در دستور کار قرار گرفت و طی هفته جاری انتخاب پیمانکار پروژه انجام شد.

وی تصریح کرد: شرح خدمات پروژه شامل غلاف‌گذاری و تقویت ستون‌های (پایل‌های) بارانداز (اسکله)، بلاست و رنگ‌آمیزی و اصلاح سیستم حفاظت کاتدی است.

مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران از تلاش، عزم و هم‌افزایی، مدیریت مجری و همه مدیریت‌ها و اداره‌های دست‌اندرکار اعم از عملیات، فنی، مالی، بازرسی فنی، حقوقی و قراردادها، ریاست پایانه شمال، کمیسیون مناقصه‌ها و کارگروه فنی بازرگانی قدردانی کرد.