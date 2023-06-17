افزایش ضریب ایمنی تأسیسات حیاتی پایانه نفتی خارک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت پایانه‌های نفتی ایران، عباس غریبی اظهار کرد: شرکت پایانه‌های نفتی ایران با توجه به داشتن مأموریت ذخیره‌سازی، اندازه‌گیری و صادرات نفت خام و میعانات گازی کشور، همواره حفظ پایداری تولید و ارتقای توانمندی‌ها و آماده‌سازی شرایط عملیاتی را باید در دستور کار داشته باشد.

وی با بیان اینکه فعالیت‌های شرکت پایانه‌های نفتی ایران همسو با برنامه‌های وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران پیش می‌رود بیان کرد: لازمه انجام فعالیت‌ها به‌روز بودن تجهیزات و تأسیسات است که عملیات نوسازی و تعمیرات تأسیسات با برنامه‌ریزی مدون در حال پیگیری و اجراست و با پایان آنها توان عملیاتی و ایمنی تأسیسات حیاتی این شرکت در پایانه راهبردی خارک ارتقا می‌یابد.

مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران تصریح کرد: در حوزه اچ‌اس‌ئی دو پروژه در مدیریت امور فنی شرکت طراحی و پس از برگزاری مراحل انجام مناقصه، عملیات اجرایی این پیمان‌ها از محل اعتبارات اجرایی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار شد.

غریبی گفت: پروژه تعمیرات سامانه آتش‌نشانی مخازن نفتی خارک که شامل عملیات خاکبرداری، بتن‌ریزی، استیج‌بندی، برشکاری، سنگ‌زنی، فیتاپ، جوشکاری، نصب اتصالات، بلاست و رنگ‌آمیزی و انجام تست‌های مربوطه برای رفع گرفتگی رینگ مخازن، تنظیم سیستم کف‌ساز مخازن، اصلاح نقاط دستیابی ماشین آتش‌نشانی به رایزرها، ساخت COLLECTING DEAD، تعویض SPRAY NOZZLE، رینگ خنک‌ساز مخازن و تعویض MALESCREW، همچنین پروژه تعویض خط ۲۰ اینچ آب آتش‌نشانی حدفاصل منیفولد اسکله شرقی تا اسکله هاربر که شامل عملیات برچیدن خطوط قدیمی، خاکبرداری و آماده‌سازی مسیر جدید، ریسه، برشکاری، سنگ‌زنی، مونتاژ و جوشکاری خط لوله جدید، نصب شیرآلات و اتصالات، بلاست و رنگ‌آمیزی و انجام آزمون‌های مورد نیاز برای ساخت خط جدید است.