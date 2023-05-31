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۱۰ خرداد ۱۴۰۲، ۱۴:۴۰

حواشی دربی ۱۰۱؛

فروش بلیت ۳ میلیون تومانی در ورزشگاه و هشدار نیروی انتظامی

فروش بلیت ۳ میلیون تومانی در ورزشگاه و هشدار نیروی انتظامی

پیش از شروع بازی دو تیم استقلال و پرسپولیس در فینال جام حذفی، قیمت بلیت بازی به ۳ میلیون رسید و نیروی انتظامی نسبت به فروش بلیت‌های تقلبی به هواداران هشدار داد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم استقلال و پرسپولیس در فینال جام حذفی کشور از ساعت ۱۹:۴۵ در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد.

* با توجه به حساسیت دیدار سرخابی‌ها و همانند گذشته باز هم بازار سیاه بلیت فروشی وجود داشت اما این بار به مراتب گران‌تر از بازی‌های این دو تیم در لیگ بیست و دوم بود. در فضای بیرونی استادیوم، بلیت‌های جایگاه به مبلغ ۳ میلیون تومان و بلیت طبقه دوم هم با قیمت ۴۰۰ هزار تومان فروخته می‌شد.

* نیروی انتظامی مرتب از هوادارانی که به ورزشگاه آمده بودند می‌خواست از خرید بلیت‌های جعلی خودداری کنند و اگر بلیت ندارند به منازل خود بازگردند.

* در حالی که نزدیک به ۵ ساعت به دیدار سرخابی‌ها در فینال جام حذفی باقی نمانده است عوامل آماده سازی سکوی قهرمانی همچنان مشغول کار هستند تا بتوانند سکوی قهرمانی را برای پایان دیدار آماده کنند.

فروش بلیت ۳ میلیون تومانی در ورزشگاه و هشدار نیروی انتظامی

* هواداران استقلال علیه فدراسیون و سازمان لیگ شعار داده و قهرمانی پرسپولیس در لیگ برتر را تبانی می‌دانستند.

* بارش باران و وزش باد شدید برای دقایقی باعث سرگردانی تماشاگران دو تیم شد.

کد مطلب 5799378

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