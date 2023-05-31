فروش بلیت ۳ میلیون تومانی در ورزشگاه و هشدار نیروی انتظامی

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم استقلال و پرسپولیس در فینال جام حذفی کشور از ساعت ۱۹:۴۵ در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد.

* با توجه به حساسیت دیدار سرخابی‌ها و همانند گذشته باز هم بازار سیاه بلیت فروشی وجود داشت اما این بار به مراتب گران‌تر از بازی‌های این دو تیم در لیگ بیست و دوم بود. در فضای بیرونی استادیوم، بلیت‌های جایگاه به مبلغ ۳ میلیون تومان و بلیت طبقه دوم هم با قیمت ۴۰۰ هزار تومان فروخته می‌شد.

* نیروی انتظامی مرتب از هوادارانی که به ورزشگاه آمده بودند می‌خواست از خرید بلیت‌های جعلی خودداری کنند و اگر بلیت ندارند به منازل خود بازگردند.

* در حالی که نزدیک به ۵ ساعت به دیدار سرخابی‌ها در فینال جام حذفی باقی نمانده است عوامل آماده سازی سکوی قهرمانی همچنان مشغول کار هستند تا بتوانند سکوی قهرمانی را برای پایان دیدار آماده کنند.

* هواداران استقلال علیه فدراسیون و سازمان لیگ شعار داده و قهرمانی پرسپولیس در لیگ برتر را تبانی می‌دانستند.

* بارش باران و وزش باد شدید برای دقایقی باعث سرگردانی تماشاگران دو تیم شد.