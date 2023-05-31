رخ قدرت یحیی برای ساپینتو قبل از سوت بازی

به گزارش خبرنگار مهر، فینال جام حذفی فوتبال کشور از ساعت ۱۹:۴۵ امروز بین استقلال و پرسپولیس در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود. استقبال گسترده از این دیدار که فقط ۳۵ هزار بلیت برای آن فروخته شده بود باعث حضور حداقل ۶۰ هزار هوادار در ورزشگاه شده است.

ریکاردو ساپینتو سرمربی پرتغالی استقلال که با صحبت‌هایش در نشست خبری قبل از بازی خبرساز شده بود، هنگام ورود کاروان این تیم به ورزشگاه وارد محوطه زمین شد و به سمت هواداران استقلال رفت تا مورد تشویق آنها قرار بگیرد.

همین امر باعث شد یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس هم بر خلاف گذشته رفتار کند. گل محمدی نیز به‌طور ناگهانی همراه با افشین پیروانی در چمن ورزشگاه حاضر شد تا زودتر از تمام اعضای تیمش مورد حمایت طرفداران سرخپوش حاضر در پایتخت قرار بگیرد.

بازیکنان دو تیم در فاصله یک ساعت مانده به شروع بازی نیز وارد چمن شدند تا آنها هم مورد تشویق هواداران خود قرار بگیرند.