به گزارش خبرنگار مهر، حجت کریمی پیش از شروع دیدار استقلال برابر پرسپولیس در جمع خبرنگاران درباره وضعیت تمدید قرارداد ریکاردو ساپینتو و احتمال جدایی این مربی پرتغالی بعد از فینال جام حذفی، گفت: ساپینتو هست و قراردادش تمدید می‌شود.

وی در واکنش به تصمیم معاون رئیس جمهور مبنی بر ممنوعیت پرداخت قرارداد دلاری به مربیان و بازیکنان خارجی تاکید کرد: معلوم نیست. یک راهکاری پیدا می‌کنند. این‌طور نمی‌شود. تازه امروز اعلام کردند.

سرپرست مدیرعامل باشگاه استقلال در خصوص وضعیت اسپانسرینگ این باشگاه و همکاری شرکت همراه اول گفت: فعلاً هیچ اتفاقی نیفتاده است.