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۱۰ خرداد ۱۴۰۲، ۱۸:۳۳

سرپرست باشگاه استقلال:

قرارداد ساپینتو تمدید می‌شود/ واکنش به ممنوعیت عقد قرارداد دلاری

قرارداد ساپینتو تمدید می‌شود/ واکنش به ممنوعیت عقد قرارداد دلاری

سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال گفت: ساپینتو جایی نمی‌رود و در استقلال ماندنی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت کریمی پیش از شروع دیدار استقلال برابر پرسپولیس در جمع خبرنگاران درباره وضعیت تمدید قرارداد ریکاردو ساپینتو و احتمال جدایی این مربی پرتغالی بعد از فینال جام حذفی، گفت: ساپینتو هست و قراردادش تمدید می‌شود.

وی در واکنش به تصمیم معاون رئیس جمهور مبنی بر ممنوعیت پرداخت قرارداد دلاری به مربیان و بازیکنان خارجی تاکید کرد: معلوم نیست. یک راهکاری پیدا می‌کنند. این‌طور نمی‌شود. تازه امروز اعلام کردند.

سرپرست مدیرعامل باشگاه استقلال در خصوص وضعیت اسپانسرینگ این باشگاه و همکاری شرکت همراه اول گفت: فعلاً هیچ اتفاقی نیفتاده است.

کد مطلب 5799605

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