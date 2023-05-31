به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام میکائیل اسکندری روز چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اجرای برنامه‌های مختلف هنری، فرهنگی و عقیدتی در قالب نشست‌های گفتمانی، برپایی نمایشگاه‌ها و مسابقات نقاشی و کاریکاتور، شب‌های شعر، مسابقه دلنوشته، برپایی ایستگاه‌های صلواتی و میزگردهای گوناگون تبیین شخصیت فردی، اجتماعی، مذهبی و سیاسی امام راحل را از عناوین اصلی این برنامه‌ها اعلام کرد که در تمام شهرستان‌های ۲۱ گانه آذربایجان شرقی اجرا می‌شود.

وی برگزاری آئین گرامیداشت ۱۴ خرداد در مصلای بزرگ امام خمینی تبریز را مهمترین ویژه برنامه این روز مهم در تاریخ جمهوری اسلامی اعلام و اظهار کرد: این مراسم از ساعت ۱۰ تا ۱۲ ظهر با تجلیل و تکریم از مقام بنیاگذار جمهوری اسلامی و با سخنرانی شیخ محمدتقی عبدوس از اعضای جامعه روحانیت مبارز تهران برگزار خواهد شد.وی برگزاری آئین گرامیداشت ۱۴ خرداد در مصلای بزرگ امام خمینی تبریز را مهمترین ویژه برنامه این روز مهم در تاریخ جمهوری اسلامی اعلام و اظهار کرد: این مراسم از ساعت ۱۰ تا ۱۲ ظهر با تجلیل و تکریم از مقام بنیاگذار جمهوری اسلامی و با سخنرانی شیخ محمدتقی عبدوس از اعضای جامعه روحانیت مبارز تهران برگزار خواهد شد.

اسکندری اعزام سه کاروان زیارتی به مرقد مطهر امام راحل را از دیگر برنامه‌های مهم ستاد بزرگداشت ۱۴ و ۱۵ خرداد آذربایجان شرقی برشمرد و گفت: این کاروان‌ها به صورت عمومی و پیاده که از ۲ هفته قبل حرکت خود را از تبریز آغاز کرده است، کاروان دوچرخه سواری جانبازان بصیر که از ۲ روز قبل حرکت خود را آغاز کرده اند و در نهایت اعزام کاروان سه هزار نفری خودرویی از آذربایجان شرقی به مرقد امام خمینی (ره) همزمان با سالروز ارتحال ایشان اعزام می‌شوند.

وی توجه به نسل جدید و جوان را از اهداف مهم برگزاری مراسم‌های مختلف ۱۴ و ۱۵ خرداد در آذربایجان شرقی اعلام و اضافه کرد: بر همین اساس تبیین و شناخت امام راحل و اعتلای فرهنگ ایثار و شهادت در دستور کار کمیته‌های ستاد استانی قرار دارد.

اسکندری با اشاره به فعالیت تعداد ۱۸ کمیته در قالب ستاد بزرگداشت ۱۴ و ۱۵ خرداد آذربایجان شرقی، یادآور شد: بر همین اساس این کمیته از اردیبهشت ماه تمهیدات و مقدمات اجرای برنامه‌های یاد شده را در سراسر استان فراهم ساخته اند.