حمایت ۱۲۵۰ میلیارد تومانی بنیاد از مددجویان و معلولان بهزیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز سید پرویز فتاح در نشست رؤسا و شورای معاونان بنیاد مستضعفان و بهزیستی، با تبریک میلاد امام رضا (ع) اظهار کرد: سیره ائمه معصومین و امام رضا (ع) برای ما یک مکتب و مسیری است که ما باید خود را مکلف به عمل به آن بدانیم و تا زمانیکه این عمل ما به سیره ائمه محقق نشود، نمی‌توانیم خودمان را مأموم این ائمه بدانیم.

رئیس بنیاد مستضعفان با تاکید بر اینکه مسئولان در برابر مردم و خصوصاً محرومان وظیفه دارند گفت: ما در برابر محرومان مسئول هستیم و اگر خدای ناکرده کم‌کاری و خطایی داشته باشیم قطعاً از سوی خداوند مورد بازخواست و مواخذه قرار خواهیم گرفت.

وی با تاکید بر لزوم فاصله گرفتن از ساختارهای ناکارآمد اداری و ارائه طرح‌های نو برای خدمت مؤثرتر و سریع‌تر به محرومین، خطاب به مسئولان بهزیستی گفت: شما باید کمک‌های بنیاد مستضعفان به مددجویان این سازمان را جهت‌دار کنید و این کمک‌ها را به سمت اولویت‌های محرومان سوق دهید.

فتاح در ادامه با اشاره به ارتباط مستمر بنیاد مستضعفان با بهزیستی برای حمایت از محرومان و معلولان تحت پوشش این سازمان گفت: ما در سال‌های اخیر و بخصوص در ایام شیوع کرونا، سعی کردیم رسیدگی به جامعه محرومان تحت پوشش بهزیستی را تقویت کنیم و این مسیر همچنان ادامه دارد.

رئیس بنیاد مستضعفان با بیان اینکه این بنیاد طی ۳ سال اخیر بیش از ۱,۲۵۰ میلیارد تومان برای حمایت از مددجویان این سازمان در اختیار بهزیستی قرار داده است گفت: این یعنی بنیاد مستضعفان سالانه به طور متوسط بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان در اختیار بهزیستی قرار داده است و ما تلاش داریم این خدمت ما به عزیزان معلول و خانواده‌های تحت پوشش بهزیستی ارتقا یابد.

وی با تشریح بخشی از حمایت‌های بنیاد مستضعفان از معلولان و جامعه تحت پوشش بهزیستی گفت: ما برای خانه‌دار شدن خانواده‌های دارای چند معلول در نوبت اول مشارکت در ساخت ۱۴ هزار خانه را در دستور کار قرار دادیم و در نوبت دوم نیز ساخت ۴ هزار واحد مسکونی دیگر را به این تفاهم نامه اضافه کردیم که خوشبختانه تا امروز ۱۴ هزار مسکن در این قالب احداث شده و ۱۴ هزار خانواده دارای ۲ معلول و بیشتر صاحب خانه شده اند.

فتاح با تاکید بر حمایت‌های بنیاد مستضعفان از محرومان تحت پوشش بهزیستی بر اساس درخواست‌های این سازمان گفت: در حوزه اشتغال نیز سال گذشته ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه از سوی بنیاد مستضعفان به خانواده‌های تحت پوشش بهزیستی پرداخت شد و در سال جاری نیز این مسیر ادامه می‌یابد.

رئیس بنیاد مستضعفان در پایان خاطرنشان کرد: ما در سال جاری قطعاً به حمایت‌های خود از خانواده‌های معلول و محروم تحت پوشش بهزیستی در قالب مشارکت در خانه‌دار شدن خانواده‌های دارای چند معلول، توزیع بسته‌های معیشتی و البته ارائه وام قرض الحسنه ادامه می‌دهیم و در سایر بخش‌ها همچون تأمین هزینه خرید ویلچرهای برقی، سمعک، … نیز با توجه به درخواست سازمان بهزیستی در حد برنامه‌یزی‌های انجام شده، تلاش می‌کنیم.