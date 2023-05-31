شرکت هرمی در رامسر متلاشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی قیصری اظهار داشت: در اجرای طرح شناسایی و پلمپ دفاتر هرمی و شرکتهای بازاریابی غیر مجاز، برابر گزارش واصله مبنی بر اینکه یک شرکت بازاریابی شبکه ای با تأسیس دفتر واقع در رامسر اقدام به جذب بانوان سطح شهر جهت سرمایه گذاری مینماید، موضوع در دستور کار پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
وی افزود: پس از بررسیهای محسوس و نامحسوس و تائید خبر واصله موضوع بلافاصله به دادستان شهرستان اعلام و دستورات لازم در خصوص جلب لیدر و همچنین توقیف مدارک و مستندات و پلمب دفتر اخذ و مأموران در معیت عوامل پلیس اماکن و بازرس اتحادیه اصناف به آدرس اعلامی اعزام که در بدو ورود مشخص شد که شرکت فاقد هرگونه تابلو جهت فعالیت میباشد و چندین نفر از بانوان در داخل دفتر حضور دارند
رئیس پلس آگاهی فرماندهی انتظامی استان مازندران تصریح کرد: طی بررسی و مشاهده دفاتر مشخص شد که شرکت فاقد هرگونه مجوز فعالیت میباشد و تحت عنوان شرکت بازارسازی نوین اقدام به جذب بانوان نموده و توسط فردی با شیوه و شگرد شرکتهای هرمی بدون مبادله هرگونه کالا مبادرت به آموزش و درخواست وجه از فراگیران مینماید.
وی ادامه داد: با عنایت به مستندات و جزوههای آموزشی موجود، فعالیت شرکت غیر قانونی محرز و با اجرا حکم قضائی مسئول شرکت دستگیر و مدارک و مستندات توقیف و جهت تکمیل تحقیقات به پلیس آگاهی دلالت و همچنین دفتر شرکت نیز پلمپ شد.
سرهنگ قیصری خاطر نشان کرد: متهمه در تحقیقات تکمیلی با توجه به شرایط و مدارک موجود به بزه انتسابی اعتراف و پرونده قضائی تشکیل و پرونده به همراه متهمه به دادسرا ارسال و با قرار مناسب روانه زندان شد.
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