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۱۰ خرداد ۱۴۰۲، ۱۹:۲۵

چین: هواپیمای جاسوسی آمریکا حریم هوایی ما را نقض کرد

چین: هواپیمای جاسوسی آمریکا حریم هوایی ما را نقض کرد

یک مقام ارتش چین از آمریکا خواست به قوانین بین‌المللی مربوط به حریم هوایی و دریایی کشورها احترام بگذارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک مقام ارتش چین اعلام کرد که در ۲۶ ماه مه یک فروند هواپیمای جاسوسی آمریکا تعمدا به منطقه آموزشی این کشور وارد شد.

این مقام چینی تاکید کرد که چنین اقدام به طور جدی صلح و ثبات منطقه را تضعیف می‌کند.

این مقام ارشد نظامی چین روز چهارشنبه در بیانیه‌ای تاکید کرد در تاریخ مذکور در جریان تمرینات معمول در دریای جنوبی چین با حضور چندین کشتی نیروی دریایی ارتش چین، یک هواپیمای شناسایی RC-۱۳۵ ارتش آمریکا به عمد به منطقه آموزشی وارد شد.

این مقام ارتش چین از طرف آمریکایی خواست تا که نیروهای خط مقدم دریایی و هوایی را به طور مؤثر مهار کند، به قوانین بین‌المللی و موافقت‌نامه‌ها و توافق‌های مربوطه احترام بگذارد و از حوادث دریایی و هوایی بپرهیزد.

پیش از این نیز، وزارت خارجه چین به ادعای واشنگتن در مورد رهگیری خطرناک یک هواپیمای شناسایی نیروی هوایی آمریکا در حریم هوایی بین المللی بر فراز دریای چین جنوبی توسط یک جت جنگنده چینی پاسخ داد و خواستار توقف این پروازها شد.

کد مطلب 5799590

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