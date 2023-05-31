اعلام ویژه برنامه های مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، مراسم سی و چهارمین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) از ساعت ۱۷:۳۰ لغایت ۱۹ روز ۱۴ خرداد در رواق امام خمینی (ره) حرم مطهر رضوی برگزار می‌شود.

این برنامه از سوی نماینده، ولی فقیه در استان و امام جمعه مشهد، تولیت آستان قدس رضوی و شوای عالی و مدیریت حوزه علمیه خراسان برگزار می‌شود و سخنران ویژه مراسم نیز حجت الاسلام والمسلمین قاضی عسکر تولیت آستان حضرت عبدالعظیم حسنی خواهد بود.

همچنین مراسم بزرگداشت شهدای ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ نیز از ساعت ۱۷:۳۰ لغایت ۱۹ روز ۱۵ خرداد در رواق امام خمینی (ره) حرم مطهر رضوی برگزار می‌شود. در این برنامه که از سوی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی و شورای اداری استان و مشهد برگزار می‌شود، حجت الاسلام والمسلمین ادیانی رئیس سازمان عقیدتی و سیاسی فراجا به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت.