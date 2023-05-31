تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در منطقه حفاظت شده البرز جنوبی

امیدرضا تونی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روز گذشته در راستای دستور قضائی مبنی بر توقف فعالیت افراد سود جو که اقدام به کوه‌بری، دیوار کشی و تخریب محیط زیست کرده بودند؛ اجرای دستور با حضور نماینده داستان استان، مأمورین اجرایی حفاظت محیط زیست و با همکاری نیروی انتظامی صورت پذیرفت و پرونده برای رسیدگی به تخریب محیط زیست و رفع تصرف به مراجع قضائی ارجاع شد.

وی بیان کرد: عرصه‌های مورد تجاوز قسمتی از اراضی منطقه حفاظت شده البرز جنوبی واقع در شهرستان کرج (جاده چالوس) بخش آسارا روستای وینه محدوده دره انگلج بود که متخلفین با تغییر کاربری اراضی، اقدام به ساخت و ساز غیرمجاز، کوه‌بری و تخریب محیط زیست کرده بودند که با پیگیری‌های مستمر اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرج، حکم قضائی مبنی بر توقف فعالیت آنها صادر و با مشارکت جهاد کشاورزی و با همکاری نیروی انتظامی، حکم فوق اجرا گردید.

رئیس اداره حافظت محیط زیست شهرستان کرج با هشدار به متخلفین خصوصاً متجاوزین به اراضی منطقه حفاظت البرز تاکید کرد: اداره حفاظت محیط زیست بدون اغماض با متجاوزین و زمین خواران اراضی مناطق تحت مدیریت سازمان برابر قوانین و مقررات جاری کشور برخورد خواهد نمود و از شهر وندان درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه تخلف زیست محیطی، مراتب را به سامانه ۱۵۴۰ گزارش دهند.