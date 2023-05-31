ایران و ترکمنستان خویشاوند و دارای اشتراکات فرهنگی بسیار هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر امروز در دیدار «قربانقلی بردی محمداف» رئیس شورای مصلحت خلق ترکمنستان، ایران و ترکمنستان را خویشاوند و دارای اشتراکات فرهنگی بسیار خواندند و تاکید کردند: این اشتراکات فرهنگی زمینه مهمی برای گسترش بیش از پیش روابط در بخش‌های مختلف به‌ویژه در حوزه‌های انرژی و راه است.



رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به وجود صدها دانشمند و شخصیت نام‌آور در حدفاصل رودخانه‌های اترک و جیحون در دو کشور و همچنین وجود مقبره «مختومقلی فراغی» شاعر پرآوازه ترکمن در ایران افزودند: این زمینه‌های فرهنگی را نباید دستکم گرفت.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تقدیر از توجه ویژه رئیس شورای مصلحت خلق ترکمنستان به مسائل فرهنگی و دینی و اهتمام برای گسترش مراکز فرهنگی و مساجد، خاطرنشان کردند: در زمینه مسائل تجاری، ظرفیت‌های بیشتری برای گسترش همکاری‌ها به‌خصوص در بخش راه و حوزه‌های مربوط به آب، برق و گاز وجود دارد و جمهوری اسلامی ایران آماده همکاری در این بخش‌ها است.

ایشان با اشاره به درخواست رئیس شورای مصلحت خلق ترکمنستان برای حضور متخصصان و کارشناسان ایرانی جهت احداث یک بزرگراه، از نزدیکی مرز ایران و ترکمنستان تا دریای خزر، افزودند: وزارت راه ایران توانایی احداث این بزرگراه را دارد، ضمن آنکه با توجه به جایگاه مهم ارتباطات زمینی و ریلی در اقتصاد جهانی، ما مصمم به تکمیل مسیر ترانزیتی شمال به جنوب هستیم که می‌تواند ترکمنستان و کشورهای اطراف آن را به دریای عمان متصل کند.

رهبر انقلاب اسلامی گسترش روابط را به نفع دو کشور دانستند و با اظهار خوش‌بینی نسبت به آینده روابط، تاکید کردند: همکاری بیش از پیش جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان زمینه ساز ارتقا جایگاه دو کشور در دنیای در حال تحول خواهد بود.



در این دیدار که آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز حضور داشت، آقای «قربانقلی بردی محمداف» رئیس شورای مصلحت خلق ترکمنستان با اظهار خرسندی از دیدار با رهبر انقلاب اسلامی گفت: من همواره در طول سال‌های گذشته و در دوران ریاست جمهوری خود، در سفرهایی که به ایران داشتم از دیدگاه‌ها و توصیه‌های جنابعالی بسیار استفاده کردم و بر اساس آن توصیه‌ها کارهای مهمی انجام گرفته است و در این دیدار نیز به دنبال بهره‌گیری از توصیه‌ها برای انجام طرح‌های بزرگ در ترکمنستان هستم.

وی با اشاره به مذاکرات خود با مسئولان کشورمان افزود: در این مذاکرات توافق‌های خوبی برای گسترش همکاری‌ها به‌ویژه استفاده از توان متخصصان و کارشناسان ایرانی در ساخت راه و حوزه‌های آب، برق و گاز انجام گرفت.