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۱۰ خرداد ۱۴۰۲، ۲۲:۰۷

حواشی دربی ۱۰۱؛

اخراج سرمربی استقلال و درگیری با داوران و تماشاگران پرسپولیس!

اخراج سرمربی استقلال و درگیری با داوران و تماشاگران پرسپولیس!

سرمربی استقلال به دلیل اعتراض به داور بازی با پرسپولیس اخراج شد و از سوی هواداران پرسپولیس به سمت او بطری پرتاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از گل تساوی استقلال برابر پرسپولیس در دقیقه ۱۰+۹۰ اتفاقاتی در زمین رخ داد که منجر به درگیری کادر فنی دو تیم شد.

این قضیه آنقدر ادامه پیدا کرد تا زاهدی فر داور مسابقه مجبور شد ساپینتو سرمربی استقلال را از زمین اخراج کند.

سرمربی استقلال به هنگام خروج از زمین با دیگر داوران بازی درگیر شد. این درگیری با محمدحسین ترابیان داور چهارم به شکل عجیبی شکل گرفت که با وساطت روزبه چشمی، ترابیان از ساپینتو فاصله گرفت.

این درگیری‌ها به سکوها هم کشیده شد و تماشاگران پرسپولیس هم علیه ساپینتو شعار داده و به سمت او بطری پرتاب کردند که این اتفاق از سوی ساپینتو بی پاسخ نماند.

سپس نیروی انتظامی به سرعت وارد عمل شد و ساپینتو را از مهلکه خارج کرد و او را به تونل ورزشگاه هدایت کردند.

بیرانوند که انتظار چنین گلی را از بازیکنان استقلال نداشت به شدت با مدافعان خود به جر و بحث پرداخت. ضمن اینکه پس از سوت پایان بازی پیروانی که یکی از عوامل این درگیری بود به سمت داوران رفت تا اعتراض خود را به آنها نشان دهد.

کد مطلب 5799742

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