قهرمانی پرسپولیس با شکست استقلال/ تاجگذاری دوباره شاگردان یحیی

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس در فینال جام حذفی از ساعت ۱۹:۴۵ در ورزشگاه آزادی برگزار شد که این بازی جذاب و هیجان انگیز بعد از ۱۲۰ دقیقه با نتیجه ۲ بر ۱ به سود پرسپولیس تمام شد.

مهدی ترابی (۲۹) و امید عالیشاه (۱۱۵) برای پرسپولیس و محمدحسین مرادمند (۱۰+۹۰) برای استقلال در این دیدار گلزنی کردند.

پرسپولیس که چند هفته پیش در دیدار برگشت لیگ برتر هم استقلال را شکست داده بود، با پیروزی دوباره برابر استقلال علاوه بر دبل قهرمانی در لیگ برتر و جام حذفی، عنوان قهرمانی سوپرجام را هم به خود اختصاص داد.

ترکیب استقلال و پرسپولیس

پرسپولیس در این بازی با علیرضا بیرانوند، دانیال اسماعیلی فر، علی نعمتی، مرتضی پورعلی گنجی، گئورگی گولسیانی، میلاد سرلک، سروش رفیعی، مهدی ترابی، وحید امیری، سعید صادقی و عیسی آل کثیر بازی می‌کند.

ترکیب استقلال هم به این ترتیب است:

سید حسین حسینی، محمد حسین مرادمند، رافائل سیلوا، جعفر سلمانی، صالح حردانی، روزبه چشمی، آرش رضاوند، سعید مهری، مهدی قایدی، ارسلان مطهری و محمد محبی.

پایان نیمه اول با گل پرسپولیس

* استقلال در همان شروع بازی و در ثانیه ۸ توپ را به محوطه جریمه پرسپولیس رساند ولی علیرضا بیرانوند توپ را قبل از رسیدن به مهاجم استقلال مهار کرد.

* در دقیقه ۵، جعفر سلمانی مدافع استقلال روی سعید صادقی در نزدیکی‌های محوطه جریمه مرتکب خطا شد. با سوت اشکان خورشیدی، بازیکنان استقلال به سمت داور رفته و بابت این تصمیم به او معترض شدند. این ضربه البته ثمری برای پرسپولیسی‌ها نداشت.

* پیمان یوسفی گزارشگر دربی ۱۰۱ در واکنش به اعتراض استقلالی‌ها به خورشیدی گفت: «بیایید دعای عاقبت به خیری برای اشکان خورشیدی داشته باشیم»!

* در دقیقه ۱۰، پاس در عرض صالح حردانی در محوطه جریمه پرسپولیس قبل از آنکه به ارسلان مطهری برسد، توسط مدافعان پرسپولیس دفع شد.

* در دقیقه ۱۲ اشکان خورشیدی به یکی از دستیاران ساپینتو کارت زرد نشان داد.

* بعد از گذشت ۱۵ دقیقه از بازی، هیجان و فشار اولیه دو تیم کمی فروکش کرد.

* در دقیقه ۲۱ خطرناک‌ترین موقعیت بازی تا به اینجای کار خلق شد. محمد محبی مهاجم استقلال با فرار از پشت مدافعان پرسپولیس به داخل محوطه جریمه این تیم وارد شد ولی ضربه نهایی او با اختلاف کم از کنار تیرک عمودی راهی اوت شد.

* تا دقیقه ۲۵، استقلال شرایط بهتری نسبت به حریف خود دارد. ارسلان مطهری مهاجم استقلال در دقیقه ۲۵ روی قوس محوطه جریمه پرسپولیس شوتی را به سمت دروازه سرخپوشان زد که توپ با اختلاف کم نسبت به تیرک افقی به اوت رفت.

* در حالی که جریان بازی به سود استقلال بود، مهدی ترابی در دقیقه ۲۹ با یک شوت محکم از روی خط محوطه جریمه استقلال، دروازه سیدحسین حسینی را باز کرد و گل نخست بازی را به ثمر رساند.

* در دقیقه ۳۲ بازی ارسلان مطهری مهاجم استقلال که هواداران این تیم روی گلزنی او حساب زیادی باز کرده بودند، به دلیل مصدومیت تعویض شد و جایش را به پیمان بابایی داد. ارسلان هنگام خروج از زمین اشک ریخت و ساپینتو او را در آغوش کشید.

* در دقیقه ۴۰ بازی شوت محکم سعید مهری هافبک استقلال با برخورد به تیرک افقی دروازه پرسپولیس به بیرون رفت.

* در دقیقه ۴۳ شوت سنگین بازیکنان پرسپولیس توسط سیدحسین حسینی به صورت ناقص دفع شد.

* در دقیقه ۴۵ و هنگامی که پرسپولیس صاحب یک ضربه کرنر شد، پرتاب سنگ و بطری به سمت سروش رفیعی باعث توقف چند لحظه‌ای بازی و مصدومیت یکی از تصویربرداران کنار زمین شد.

شروع نیمه دوم و تک به تک قایدی

در دقیقه ۴۸ مهدی ترابی با نفوذ از سمت راست دفاع استقلال و پشت سر گذاشتن آرش رضاوند وارد محوطه جریمه استقلال شد اما توپ او در نهایت راهی کرنر شد.

در دقیقه ۴۹ مهدی قایدی با فرار از میان مدافعان پرسپولیس با علیرضا بیرانوند در موقعیت تک به تک قرار گرفت اما بیرانوند ضربه مهاجم استقلال را مهار کرد و او را در گلزنی ناکام گذاشت.

در دقیقه ۶۲ مهدی قایدی داخل محوطه جریمه پرسپولیس زمین خورد که اعتقاد به پنالتی داشت. خورشیدی این صحنه را خطا اعلام نکرد و مدافعان پرسپولیس هم بابت بی تفاوتی خورشیدی نسبت به نشان ندادن کارت زرد به مهاجم استقلال معترض شدند.

در دقیقه ۶۵ دانیال اسماعیلی فر با خطا کردن روی مهدی قایدی از داور بازی کارت زرد گرفت.

در دقیقه ۶۷ جعفر سلمانی مدافع چپ استقلال از زمین خارج شد و ابوالفضل جلالی به جای او به زمین رفت.

در دقیقه ۶۸ برخورد روزبه چشمی کاپیتان استقلال با مهدی ترابی درگیری این دو بازیکن و به دنبال آن درگیری سایر بازیکنان را به دنبال داشت. خورشیدی در نهایت به علی نعمتی و مهدی ترابی از پرسپولیس و چشمی از استقلال کارت زرد نشان داد.

در دقیقه ۷۰ دانیال اسماعیلی فر که آسیب دیده بود از زمین خارج شد و فرشاد فرجی جای او را گرفت.

در دقیقه ۸۱ اشکان خورشیدی داور مسابقه آسیب دید و برای رسیدگی به پای مصدومش کنار خط آمد. خورشیدی در نهایت قادر به ادامه کار نبود و در دقیقه ۸۵ محمدحسین زاهدی فر جای خورشیدی را گرفت!

گل تساوی استقلال در دقیقه ۱۰+۹۰

در دقایق پایانی رمضانی، شهباززاده و نیک‌نفس به جای محبی، چشمی و رضاوند وارد زمین شدند. در پرسپولیس هم امید عالیشاه جای سعید صادقی را گرفت.

در دقیقه ۵+۹۰ شوت مهدی ترابی به تیرک افقی استقلال برخورد کرد.

برای این مسابقه ۹ دقیقه وقت تلف شده در نظر گرفته شد. استقلال به فشار حملاتش اضافه کرد. در حالی که پرسپولیس روی این حملات مقاومت کرده بود، ضربه سر محمد حسین مرادمند در دقیقه ۱۰+۹۰ کار را به تساوی کشاند.

در ادامه ریکاردو ساپینتو سرمربی استقلال هم با کارت قرمز زاهدی فرد اخراج شد. ساپینتو در کنار زمین با دیگر داوران مسابقه هم به شدت درگیر شد و تماشاگران پرسپولیس با بطرف و پرتاب اشیا از او استقبال کردند!

آغاز وقت‌های اضافه و گل عالیشاه در دقیقه ۱۱۵

یحیی گل محمدی در شروع وقت‌های اضافه مهدی عبدی را به جای عیسی آل کثیر وارد زمین کرد.

در دقیقه ۹۳ ضربه کاشته مهدی ترابی با اختلاف کم از دروازه استقلال به اوت رفت.

تعویض پنجم برای استقلال. محمدحسین مرادمند زننده گل تساوی استقلال به دلیل مصدومیت جای خود را به عارف غلامی داد.

در دقیقه ۱۰۲ ضربه سر فرشاد فرجی مدافع پرسپولیس با اختلاف کم از کنار دروازه استقلال به اوت رفت.

نیمه نخست وقت‌های اضافه بعد از ۱۵ دقیقه گلی در بر نداشت و دو تیم با نتیجه تساوی وارد ۱۵ دقیقه پایانی مسابقه شدند.

اولین موقعیت خطرناک وقت‌های اضافه دوم توسط پرسپولیس به دست آمد. امید عالیشاه در دقیقه ۱۰۸ موقعیت خوبی برای گلزنی داشت اما ضربه سر او با اختلاف کم راهی اوت شد.

در دقیقه ۱۱۵ پرسپولیس صاحب یک ضربه کاشته از سمت راست محوطه جریمه استقلال شد. امید عالیشاه پشت این توپ ایستاد و ضربه مستقیم او وارد دروازه سید حسین حسینی شد.

در دقیقه ۱۲۰ وحدت هنانوف به جای مهدی ترابی وارد زمین شد و کمال کامیابی نیا هم جای وحید امیری را گرفت.