امتحانات نهایی استان اصفهان به نحو مطلوب در حال اجرا است

سید علی میرحیدری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تا کنون و با برگزاری هفت امتحان نهایی، فرآیند امتحانات مطلوب بوده است و با مشکل خاصی در خصوص برگزاری امتحانات روبه رو نبودیم.

وی ادامه داد: مشکلاتی در روزهای اول برگزاری نظیر دریافت سوالات و یا پاسخ برگ به علت نارسایی سامانه‌ای رخ داد که در همان روزهای اول برطرف شد.

میرحیدری خاطرنشان کرد: دانش‌آموزان و داوطلبان از آئین‌نامه تخلفات امتحانات مطلع شده‌اند و از عواقب آن نظیر محرومیت‌های چند ساله از آزمون‌ها آگاهی لازم را دارند و این امر موجب شد تا تخلف خاصی در خصوص اجرای امتحانات رخ ندهد.

رئیس اداره سنجش و ارزشیابی تحصیلی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان با بیان اینکه در سامانه‌های مرتبط با فرایند برگزاری امتحانات هیچ‌گونه مشکلی وجود نداشته است، افزود: تصحیح الکترونیکی حوزه‌های برگزاری امتحانات مطابق انتظار و به نحو مطلوب در حال برگزاری است.

وی تصریح کرد: تعدادی از اوراق امتحانی در فرآیند تصحیح‌ها تا مرحله تصحیح دوم و سوم هم پیشرفته است و در این خصوص هم‌حوزه‌های تصحیح با مشکلی مواجه نبوده‌اند.

میرحیدری با تأکید بر نظارت دقیق بر فرآیند برگزاری امتحانات استان، ابراز داشت: امتحانات پایه نهم هم مطابق با برنامه تنظیم شده به شکل مورد انتظار و تا برگزاری هفتمین امتحان اجرا شده است.

رئیس اداره سنجش و ارزشیابی تحصیلی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان خاطرنشان کرد: دو امتحان هماهنگ کشوری در پایه‌های دهم و یازدهم نیز برگزار شده و دبیر مربوطه مسئولیت تصحیح این اوراق را عهده‌دار است.