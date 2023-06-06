به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مرتضی میرزایی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: با اشراف اطلاعاتی مأموران انتظامی و رابطان پلیس اقتصادی در شهرستان ساری افرادی که اقدام به تصرف اراضی ملی در منطقه جنگلی کرده بودند، شناسایی شدند.

وی افزود: با هماهنگی مراجع قضائی و دعوت از کارشناس نقشه بردار اداره منابع طبیعی، مأموران به محل مورد نظر مراجعه و با استفاده از نقشه برداری صورت پذیرفته مشخص شد ۳۶۱ متر مربع از اراضی ملی مورد تصرف غیرقانونی قرار گرفته است.

فرمانده انتظامی استان مازندران، تصریح کرد: ارزش زمین رفع تصرف شده برابر اعلام نظر کارشناسان بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال برآورد شد که در این راستا یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مراجع ذیصلاح معرفی شد.

سردار میرزایی با بیان اینکه حفظ و حراست از بیت المال و اراضی ملی از اولویت‌های مأموریت پلیس امنیت اقتصادی است، از شهروندان مازندرانی خواست هر گونه اخبار و اطلاعات مربوط به زمین خواری و تصرف عدوانی اراضی ملی در این استان را از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به این پلیس اطلاع دهند.