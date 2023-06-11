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۲۱ خرداد ۱۴۰۲، ۹:۳۰

توئیتر صورتحساب گوگل و آمازون را پرداخت نمی کند

توئیتر صورتحساب گوگل و آمازون را پرداخت نمی کند

در حالیکه موعد تجدید قرارداد توییتر و «گوگل کلاود» در ماه جاری فرا می رسد، این شرکت از پرداخت صورتحساب های زیر مجموعه گوگل خودداری کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این امر ممکن است به فلج شدن فعالیت تیم های اعتماد و ایمنی توئیتر منجر شود.

طبق گزارش نشریه پلتفرمر، پیش از آنکه ایلان ماسک توئیتر را بخرد، این شرکت قراردادی چندساله برای مقابله با پیام های اسپم، حفاظت از پیام ها و غیره امضا کرده بود. در گزارش مذکور به جزئیات اختلاف بین شرکت ها که ممکن است به تیم های اعتماد و ایمنی توئیتر آسیب برساند، اشاره ای نشده است.

نشریه اینفورمیشن نیز اعلام کرد توئیتر از مارس ۲۰۲۳ میلادی سعی دارد درباره قراردادهای خود با گوگل دوباره مذاکره انجام دهد.

برخی سرویس های توئیتر در سرورهای آن و برخی دیگر در پلتفرم های ابر آمازون و گوگل فعال هستند.

در ماه مارس آمازون به توئیتر هشدار داد که پرداخت های تبلیغاتی را متوقف می کند زیرا صورتحساب های «آمازون وب سرویسز» برای سرویس های رایانش ابری پرداخت نشده بود.

از زمانیکه ماسک توئیتر را خریده، این شرکت به میزان قابل توجهی هزینه ها را کاهش داده و هزاران نفر از کارمندان را اخراج کرده است. ماسک به شرکت دستور داده تا هزینه های زیر ساختی مانند سرویس های ابر تا یک میلیارد دلار کاهش یابد.

کد مطلب 5806839

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