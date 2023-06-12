به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید حسن عاملی شامگاه دوشنبه در نشست بررسی مشکلات عشایر ایل شاهسون در جعفرآباد مغان اظهار کرد: درد دلی را که عشایر منطقه با ما داشتند حکایت از ایرادات و اشکالات در حوزه توزیع نهادههای دامی و همچنین نارسایی در بخش آب و راه بود که مسئولان امر بهتر است در این زمینه تلاش مؤثری را انجام دهند.
وی تصریح کرد: ما به هیچ وجه نوش داروی بعد از مرگ سهراب نمیخواهیم بلکه عشایر در این شرایط سخت نیاز به همراهی و گره گشایی از مشکلات دارند و باید مسئولان امر به ویژه مجلس و دولت در حل مشکلات آنها آستین بالا زده و به سرعت وارد شوند.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل حیات جامعه عشایر را منوط به نگهداری دام و امرار معاش از طریق دامپروری اعلام کرد و گفت: اگر حوزه دام عشایر آسیب جدی ببیند، جبران آن سخت بوده و دیگر خبری از تولیدات مناسب و کیفی محصولات لبنی اعم از شیر، پنیر، گوشت و… نخواهد بود.
آیت الله عاملی افزود: عمده گلایههای مطرح شده در این بازدیدها و همراهی با عشایر غیور منطقه از گرانی نهادههای دامی و نایاب بودن آن با توجه به وضعیت خشکسالی منطقه ییلاقی و قشلاقی بوده و باید هر چه سریعتر تخصیص نهادههای دامی را شاهد باشیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: امیدواریم شرایط مناسبی را در کمک و همراهی جامعه عشایری شاهد بوده و دغدغههای آنها در حوزه آب، راه، نهادههای دامی و همچنین صیانت از شغل دامداری آنها مورد توجه قرار گیرد.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل با قدردانی از برگزارکنندگان جشنواره کوچ عشایر اضافه کرد: برگزاری این رویدادها میتواند نمود و نشانهای از توانمندی جامعه عشایری و انتقال آن در سطح ملی و حتی بین المللی باشد.
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