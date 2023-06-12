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۲۳ خرداد ۱۴۰۲، ۰:۴۵

امام جمعه اردبیل:

مجلس و دولت گره‌گشای مشکلات عشایر باشند

مجلس و دولت گره‌گشای مشکلات عشایر باشند

جعفرآباد- نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل گفت: دولت و مجلس باید با درک صحیح از مشکلات جامعه عشایری گره گشای آنها باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید حسن عاملی شامگاه دوشنبه در نشست بررسی مشکلات عشایر ایل شاهسون در جعفرآباد مغان اظهار کرد: درد دلی را که عشایر منطقه با ما داشتند حکایت از ایرادات و اشکالات در حوزه توزیع نهاده‌های دامی و همچنین نارسایی در بخش آب و راه بود که مسئولان امر بهتر است در این زمینه تلاش مؤثری را انجام دهند.

وی تصریح کرد: ما به هیچ وجه نوش داروی بعد از مرگ سهراب نمی‌خواهیم بلکه عشایر در این شرایط سخت نیاز به همراهی و گره گشایی از مشکلات دارند و باید مسئولان امر به ویژه مجلس و دولت در حل مشکلات آنها آستین بالا زده و به سرعت وارد شوند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل حیات جامعه عشایر را منوط به نگهداری دام و امرار معاش از طریق دامپروری اعلام کرد و گفت: اگر حوزه دام عشایر آسیب جدی ببیند، جبران آن سخت بوده و دیگر خبری از تولیدات مناسب و کیفی محصولات لبنی اعم از شیر، پنیر، گوشت و… نخواهد بود.

آیت الله عاملی افزود: عمده گلایه‌های مطرح شده در این بازدیدها و همراهی با عشایر غیور منطقه از گرانی نهاده‌های دامی و نایاب بودن آن با توجه به وضعیت خشکسالی منطقه ییلاقی و قشلاقی بوده و باید هر چه سریع‌تر تخصیص نهاده‌های دامی را شاهد باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: امیدواریم شرایط مناسبی را در کمک و همراهی جامعه عشایری شاهد بوده و دغدغه‌های آنها در حوزه آب، راه، نهاده‌های دامی و همچنین صیانت از شغل دامداری آنها مورد توجه قرار گیرد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل با قدردانی از برگزارکنندگان جشنواره کوچ عشایر اضافه کرد: برگزاری این رویدادها می‌تواند نمود و نشانه‌ای از توانمندی جامعه عشایری و انتقال آن در سطح ملی و حتی بین المللی باشد.

کد مطلب 5808739

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