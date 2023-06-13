به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون والیبال، مسابقات والیبال لیگ ملت‌های آسیای مرکزی ۲۰۲۳ از ۲۸ خرداد تا چهارم تیرماه سال جاری در قرقیزستان برگزار می‌شود و تیم والیبال نوجوانان ایران به عنوان نماینده کشورمان در این مسابقات به مصاف بزرگسالان منطقه می‌رود.

سرپرست تیم والیبال نوجوان درباره برنامه سفر تیم نوجوانان به قرقیزستان برای حضور در لیگ ملت‌های آسیای مرکزی (کاوا)، اظهار داشت: با جمع‌بندی نهایی کادرفنی تیم ملی نوجوانان و اعلام لیست ۱۴ نفره بازیکنان، قرار است کاروان تیم نوجوانان ظهر روز پنجشنبه راهی قرقیزستان شود. طبق برنامه پروازی ابتدا به استانبول خواهیم رفت و از آنجا به سمت بیشکک پرواز می‌کنیم. اقدامات مربوط به خروج از کشور و صدور روادید کاملاً طی شده و پنجم تیرماه به ایران برمی‌گردیم.

امیر خوش‌خبر در پاسخ به این سئوال که هدف از اعزام تیم نوجوانان به لیگ ملت‌های آسیای مرکزی چیست؟ خاطرنشان کرد: زمان برگزاری رقابت‌های لیگ ملت‌های آسیای مرکزی باتوجه به پیش رو بودن رقابت‌های قهرمانی نوجوانان جهان، خیلی به موقع بود و با تصمیم منطقی که فدراسیون والیبال گرفت، قرار شد تیم نوجوانان در این رقابت‌ها که در رده سنی بزرگسالان برگزار می‌شود، شرکت کند. جدا از آنکه لیگ ملت‌های آسیای مرکزی می‌تواند تورنمنت تدارکاتی بسیار خوبی برای تیم ملی نوجوانان به حساب آید، از طرف دیگر بازی با بازیکنان باتجربه و بزرگسال باعث افزایش اعتماد به نفس بازیکنان نوجوان می‌شود که قطعاً در قهرمانی جهان به دردمان خواهد خورد.

سرپرست تیم والیبال نوجوانان در خصوص سطح کیفی لیگ ملت‌های آسیای میانه، گفت: سطح این دوره از رقابت‌های لیگ ملت‌های آسیای مرکزی بالاست، چرا که در این دوره تعداد تیم‌ها از پنج به هفت تیم افزایش پیدا کرده و تیم‌های خوب و باکیفیتی مانند قزاقستان و ازبکستان نیز حضور دارند. امیدواریم محمد وکیلی و بازیکنان بتوانند بیشترین بهره را از این بازی‌ها ببرند و همانند دوره گذشته روی سکوی لیگ ملت‌های آسیای مرکزی قرار گیرند و از عتبار والیبال کشورمان دفاع کنند.

خوش‌خبر در پایان درباره برنامه ملی‌پوشان نوجوان برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان در آرژانتین، پس از بازگشت از قرقیزستان، اظهار کرد: دوم مرداد برای برگزاری اردوی تدارکاتی به برزیل می‌رویم و در طول یک هفته حضور در این کشور، ۳ بازی تدارکاتی با دو تیم اروپایی و همچنین برزیل خواهیم داشت. طبق برنامه ۴۸ ساعت قبل از آغاز مسابقات قهرمانی جهان هم راهی کشور آرژانتین خواهیم شد.

مسابقات والیبال لیگ ملت‌های آسیای مرکزی با حضور هفت تیم قرقیزستان (میزبان)، نپال، مغولستان، ازبکستان، ایران، قزاقستان و ترکمنستان پیگیری خواهد شد.