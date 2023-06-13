به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۲۳ خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی بررسی صلاحیت عباس علی آبادی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در دستورکار قرار گرفت.

بعد از پایان سخنان نمایندگان موافق و مخالف و دفاعیات وزیر پیشنهادی صمت، محمدباقر قالیباف از اعضای دولت حاضر در صحن خواست که مجلس را ترک کنند تا روند اخذ رأی از نمایندگان آغاز شود.

کارت‌های اعلام رأی نمایندگان به وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت با سه گزینه موافق، مخالف و ممتنع توزیع شد.

گفتنی است، در این جلسه مخبر معاون اول رئیس جمهور، اسماعیلی رئیس دفتر رئیس جمهور و اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی، محرابیان وزیر نیرو و مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفته اجتماعی حضور داشتند.