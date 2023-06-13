عزاداری مادر شهید محمد قنبری

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر امروز سه شنبه با حضور جمعی از مسئولان، خانواده معظم شاهد، ایثارگران، عشایر غیور و فشرهای مختلف مردم پیکر مطهر سرگرد شهید محمد قنبری از مدافعان امنیت در شهرستان ایذه تشییع شد.

در این مراسم شرکت کنندگان با عزاداری و سوگواری پیکر این شهید مدافع امنیت را تشییع و با آرمان‌های والای شهدا تجدید میثاق کردند.

عصر امروز نیز پیکر پاک شهید مدافع امنیت، سرگرد قنبری با حضور قشرهای مختلف مردم در روستای چلسرخ شهرستان صیدون تشییع و به خاک سپرده می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر روز یکشنبه هم زمان با فراخوان معاندین برای ایجاد ناامنی در سالروز تولد مرحوم «کیان پیر فلک» نیروهای انتظامی شهرستان ایذه با اجرای طرح ارتقای امنیت عمومی در شهرستان اقدامات لازم را انجام دادند.

در یکی از ایستگاه‌های تأمین امنیت عمومی یک نفر با هویت معلوم و از بستگان مادر کیان پیرفلک با خودروی سواری تیبا به صورت عمدی حمله و در این اقدام وحشیانه سروان «محمد قنبری» بر اثر برخورد تعمدی به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

شهید محمد قنبری ساکن شهرستان صیدون دارای پنج فرزند است که اکنون آنها بابت مراسمی که آش آن را رسانه‌های معاند با همدستی برخی مزدوران داخلی تهیه کرده بودند، یتیم شدند.

با اقدام به موقع کارکنان مستقر در صحنه فرد مهاجم بر اثر اصابت تیر مجروح و پس از انتقال به بیمارستان فوت شده است.

مراسم تشییع شهید محمد قنبری، شهید راه امنیت روز دوشنبه ۲۲ خرداد ماه ساعت ١٨ در محل فرماندهی فراجا استان خوزستان برگزار شد.

همچنین پیکر پاک این شهید راه امنیت سه شنبه ساعت ١٠ صبح در شهرستان ایذه و سپس ساعت ١٦ در باغملک تشییع و به خاک سپرده می‌شود.