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۲۳ خرداد ۱۴۰۲، ۱۵:۳۹

بخشنامه جدید بانک مرکزی برای رفع سوءاثر چک

بخشنامه جدید بانک مرکزی برای رفع سوءاثر چک

در صورت مسدودسازی بخشی از مبلغ چک در حساب جاری صادرکننده آن توسط سامانه محچک، این شخص می‌تواند با واریز مبلغ کسری چک نسبت به رفع سوءاثر چک اقدام کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی، طبق بخشنامه ۶۲۰۷۸ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۱ در صورت مسدودسازی بخشی از مبلغ چک در حساب جاری صادرکننده چک برگشتی توسط سامانه محچک، صادرکننده چک می‌تواند مابه‌التفاوت وجه چک را در حساب جاری خود واریز کرده و با ارائه درخواست مسدودسازی کل مبلغ چک در حساب جاری، از چک خود رفع سوء‌اثر کند. بانک عهده نیز مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک‌سال، ظرف مدت سه روز، واریز مبلغ را به شیوه‌ای اطمینان‌بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.

بدین ترتیب در صورتی که یک برگه چک ۱۰۰ میلیون ریالی صادر شده و مبلغ ۹۰ میلیون ریال در حساب جاری صادرکننده موجود بوده و مسدود شده است، صادرکننده چک می‌تواند مبلغ ۱۰ میلیون ریال (کسری مبلغ چک) را به حساب جاری خود واریز کرده و پس از ارائه درخواست مسدودی کل مبلغ چک از چک مذکور رفع سوءاثر کند.

با ابلاغ و اجرای این بخشنامه، رویه نادرست پیشین که صادرکننده چک برگشتی را ناگزیر به تأمین کل مبلغ چک بدون لحاظ مبلغ مسدودشده در حساب جاری می‌کرد اصلاح می‌شود.

کد مطلب 5809385

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