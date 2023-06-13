به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، رئیس‌جمهور صربستان نسبت به تشدید بیشتر درگیری در اوکراین ابراز نگرانی کرد.

«الکساندر ووچیچ» رئیس‌جمهور صربستان روز سه شنبه اعلام کرد که تنش ها میان اوکراین و روسیه همچنان در حال افزایش است و هنوز به اوج خود نرسیده است.

رئیس جمهور صربستان در مصاحبه ای تاکید کرد: من به شدت نگران وضعیت اوکراین هستم زیرا نگران هستم که تنش های بیشتری در راه باشد.

ووچیچ افزود که اوکراینی ها به تازگی حمله خود را آغاز کرده اند، این حمله چندین برابر قوی تر از قبل خواهد بود. پاسخ روسیه نیز احتمالاً ضعیف نخواهد بود.

رئیس جمهور صربستان یادآور شد که تحولات اوکراین موجب افزایش فشار بر صربستان در راستای تحریم روسیه شده است. به گفته این مقام صربستان، انهدام تسلیحات نظامی غرب در اوکراین موجب ایجاد اضطراب در عرصه بین المللی شده است.

ووچیچ تاکید کرد که سیاست این کشور در قبال امتناع از پیوستن به مخالفان روسیه تغییری نکرده است.